Primera quincena de enero acumuló más de 10 mil contagios de Covid-19

lunes 17 de enero de 2022 | 6:04hs.

Dos de los fallecidos de ayer no tenían vacunas contra el coronavirus.

Desde que comenzó enero se viene rompiendo el récord en la cantidad de contagios diarios reportados. Ayer el Ministerio de Salud Pública comunicó 1.423 nuevos casos positivos lo que eleva a 10.823 acumulados en el mes.



En tanto, otras tres personas perdieron ayer la vida a causa de la enfermedad: dos de ellas no estaban vacunadas y la otra tenía el esquema incompleto, según detallaron. Ya son 16 las muertes que suma enero. Sin embargo, está lejos de reflejar lo que ocurría en junio del año pasado cuando se dio el pico.



En ese marco, desde el inicio de la pandemia Misiones cuenta con 732 fallecidos y 49.214 contagios.



Posadas (593), Oberá (231) y Eldorado (149) son las localidades de la tierra colorada que concentraron la mayoría de los contagios reportados ayer. Actualmente hay 9.214 casos activos de los cuales 119 están internados. Hasta ayer y desde que empezó la pandemia, se habían recuperado 39.268 personas.



Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 51 muertes (casi el doble del domingo pasado, cuando se informaron 27 decesos) y 65.241 contagios de coronavirus. El viernes pasado, el país marcó un nuevo récord desde que inició la pandemia, con 139.853 casos.



Así, el total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende a 7.094.865 y son 118.040 las víctimas.



Del sábado hasta ayer se realizaron 106.993 testeos. Como resultado, la tasa de positividad registrada es del 60,97%, seis veces más de lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Por otro lado, del total de muertes reportadas ayer, 21 son hombres y 30 mujeres. Las provincias que más decesos reportaron fueron Córdoba con 16 y Entre Ríos con seis fallecidos, respectivamente.



De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 2.036 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 42,4% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) del 42,1%.



De los 65.241 casos de Covid-19 reportados ayer, 34.307 casos (el 52,58%) se concentran en Provincia de Buenos Aires (22.117) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12.190).



Testeos con cupo

La semana pasada desde el Ministerio de Salud de Misiones ratificaron que sólo los pacientes de riesgo, mayores de 60 años y personas con comorbilidades serán testeados ante la creciente demanda en los centros ubicados en toda la provincia.



Además, se informó que quedarán exceptuadas de hacer el aislamiento obligatorio las personas que sean contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19 y tengan tres dosis de las vacunas contra el coronavirus, con catorce días o más de la última aplicación, y se encuentren sin ningún síntoma.



En ese marco, el centro de testeo de Covid-19, ubicado en el edificio del ex Materno Neonatal, desde hoy atenderá con cupo. Es así que de lunes a viernes desde las 8 cubrirá el cupo de 1.000 testeos dirios, mientras que los sábados y los domingos, atenderá a partir de las 14, con un cupo de 400 testeos.



Desde el Laboratorio de alta Complejidad de Misiones (Lacmi), recuerdan que los hisopados no se harán a los contactos estrechos asintomáticos y personas asintomáticas.

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17