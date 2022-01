Recambio turístico generó largas filas en la aduana de Irigoyen

domingo 16 de enero de 2022 | 6:04hs.

Por el recambio de quincena y de turistas, desde la tarde-noche del viernes empezaron a formarse largas colas en centro de frontera como así también en el puesto sanitario apostado en Bernardo Irigoyen al costado de la aduana argentina. En la mañana de ayer, se formó más de dos cuadras de filas de vehículos, como también hubo espera de personas realizando los trámites de rigor para trasponer la frontera. Como siempre, la frontera entre Irigoyen y la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira es uno de los pasos terrestres más utilizados por turistas argentinos y de otros países del Mercosur que eligen vacacionar en las playas brasileñas.



Según se quejaron algunos turistas, las largas filas también se generaron debido a la caída del sistema de Migraciones generando demoras de más de cinco horas.



Tras la habilitación del turismo terrestre hacia Brasil, en el paso fronterizo de Irigoyen se reforzó el personal de Migraciones con empleados de comisiones que llegaron de otros puntos del país. Sin embargo, como se indicó se generaron inconvenientes y demoras en los tramites migratorios debido a la caída que registró el sistema informático del organismo oficial.



Demoras por requisitos

Por otro lado, también hay algunas demoras con los controles sanitarios, originados por confusiones en cuanto a los requisitos en el ingreso o egreso del país y para los casos de turismo o tráfico vecinal fronterizo. En cuanto al egreso, no existen tantas complicaciones, pero sí para el regreso de turistas argentinos o extranjeros que entran al país, y que están a más de 50 kilómetros; por lo tanto deben presentar más requisitos sanitarios.



En el caso del turista que regresa al país, además del certificado de vacunación con el esquema completo debe presentar un PCR negativo. Es decir, los extranjeros que ingresen al país con fines turísticos o que estén a más de 50 kilómetros de la frontera deben presentar el esquema completo de vacunación con la última dosis aplicada a más de 14 días, más PCR negativo, Seguro de Salud y la Declaración Jurada para Migraciones.



En los últimos días se generaron algunas confusiones, polémicas y reclamos de comerciantes y la población en general, ya que dependiendo del personal de salud que se encontraba en el paso fronterizo le pedían los mismos requisitos tanto al que entraba al país por compras, tráfico vecinal fronterizo o turismo.



A respecto, El Territorio dialogó con la directora de hospital local, Graciela Ferreyra, quien reconoció que se generan algunas demoras con los trámites y controles sanitarios en el paso fronterizo, pero que se está haciendo todo lo posible por atender bien y rápido.



“Contamos con el personal capacitado y eficiente para llevar adelante las tareas en el paso fronterizo y entendemos a la gente que quiere liberarse pronto para seguir viaje, pero debemos respetar también las reglamentaciones vigentes. Hay trámites que tardan más que otros, generando algunas demoras, pero para quienes hacen tráfico vecinal fronterizo se está cumpliendo con los acuerdos vigentes”.



Recordó que se exige la presentación del carnet de vacunación con el esquema completo y una documentación que acredite residencia dentro de un radio de 50 kilómetros de la frontera.



“Puede ser que haya inconvenientes con personas que no pudieron justificar su residencia dentro de ese radio, entonces no se le puede tomar como tráfico vecinal fronterizo y por eso los reclamos”, planteó.



Por el recambio

También este matutino dialogó con Guillermo Fernández, intendente de Irigoyen, quien comentó: “Este fin de semana ha aumentado considerablemente el movimiento turístico y obviamente que se generaron algunas filas de vehículos y personas, pero hay que tener en cuenta el recambio turístico que se genera con el cierre de la quincena”.



Indicó que días anteriores y desde el inicio de la temporada estival, “no tuvimos grandes inconvenientes, pero ya estuvimos hablando con la directora del hospital para coordinar algunas acciones. Es así que estamos trabajando de manera conjunta entre Migraciones y Salud Pública para agilizar los trámites”.



El intendente añadió, por otro lado, que “el control y ordenamiento vehicular en zona primaria lo está haciendo Gendarmería con la colaboración de nuestros agentes de tránsito municipal y también pedimos colaboración a la Policía de Misiones de manera que se pueda trabajar ordenadamente y agilizar el descongestionamiento”.