Con alma de yaguareté

sábado 15 de enero de 2022 | 2:30hs.

Valentina Velázquez López empezó el año de la mejor manera posible. La jardinense fue citada por primera vez para entrenar con el plantel de Las Yaguaretés, el combinado argentino de rugby y se mostró muy feliz por el llamado, por el cual tiene grandes expectativas de seguir creciendo en el deporte.



“Se siente una felicidad inmensa, un conjunto de emociones que no alcanzan las palabras para definir ese momento tan hermoso que estoy viviendo”, expresó Valentina en diálogo con El Territorio. En 2021 empezó a competir en Aguará Rugby Club en Jardín América, tuvo varios encuentros y con apenas 16 años, se le abrieron las puertas para ser llamada y vestir la camiseta celeste y blanca, por lo que se encuentra en estos momentos en Buenos Aires.



“Estamos entrenando en el Cenard la parte física y en Casa Pumas hacemos cancha”, comentó acerca de la convocatoria, de la cual forma parte desde el martes.



“Son días de pura preparación en los que hay que dar el 100 por ciento”, contó la joven de la Tierra Colorada, quien compartió el llamado con jugadoras de todo el país.



“La convocatoria no se dio porque sí. Fue por el esfuerzo y las competencias que realicé el año pasado. Esto posibilitó que me incorpore a la categoría juvenil M18 de Las Yaguaretés”, mencionó Velázquez.



Como muchas de las chicas que formaron parte de los entrenamientos en Buenos Aires, el sueño de Valentina es poder vestir la camiseta de la selección argentina y lo ha demostrado, ya que fruto del esfuerzo, fue convocada para el conjunto nacional.



La misionera contó que aún no hay una fecha cierta próximamente como para un partido pero que el segundo llamado se daría para la competencia principal que son los Juegos Sudamericanos Odesur, que se llevarán a cabo en Asunción, Paraguay durante la primera quincena de octubre.



Las expectativas que tiene Valentina son grandes. En Jardín América tiene a toda la comunidad apoyándola y, además, entrena en Aguará Rugby Club con el objetivo de seguir creciendo en el deporte de la ovalada, pasión que comparte con su mamá, Vanesa López, quien forma parte del equipo en el club.