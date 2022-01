Goya de Honor: José Sacristán prefiere hacerse “monja” antes que “retirarse”

sábado 15 de enero de 2022 | 6:00hs.

El actor español José Sacristán quien el 12 de febrero y a sus 84 años, recibirá el Goya de Honor 2022 otorgado por la Academia de Cine de su país, pasó este jueves por la sede de dicha institución y con la frase “retirada no, antes monja”, declamó su decisión de seguir ejerciendo su oficio.



“No hay nada mejor que un reconocimiento así te pille trabajando, la continuidad en el trabajo es la mayor medida del éxito en un país como este”, expresó Sacristán quien en los últimos tres años en gira por España con la obra Señora de rojo sobre fondo gris.



El intérprete que recogió hace apenas cuatro meses el Premio Nacional de Cinematografía de España por su trayectoria, fue señalado por Mariano Barroso, presidente de la Academia, como “ un modelo de entrega, de pasión, de ética y de profesionalidad (...), por ser el rostro y la voz del cine español de las últimas seis décadas y por representarnos de modo único en tantos títulos que forman parte de nuestra memoria”.



Sacristán es reconocido por su protagonismo en películas de gran impacto como Un hombre llamado Flor de Otoño, Asignatura pendiente, Solos en la madrugada y El muerto y ser feliz por la que recibió el Goya a Mejor Actuación.



Nacido en Madrid el 27 de septiembre de 1937, en plena Guerra Civil en el seno de una familia sin recursos y con un padre en la cárcel, el artista admitió que “querer aspirar a ser Tyrone Power en el entorno en que yo vivía era una cosa bastante loca”.



Sin embargo desplegó una fecunda actividad en cuyo marcó trabó un intenso vínculo con la Argentina donde formó pareja con la actriz Leonor Benedetto, integró el estelar elenco de Un lugar en el mundo (1992) y también bajo las órdenes de Adolfo Aristarain tomó parte en Roma (2004).



Su filmografía en el plano local incluyó un rol central en Convivencia (1993), de Carlos Galettini, y una participación en Bar ‘El Chino’ (2003), de Daniel Burak, entre otras.



Además e incluyendo el haberse radicado por un tiempo en Buenos Aires, el actor encabezó aquí puestas teatrales como Almacenados, Dos menos, El hombre de La Mancha y Una jornada particular.



En su faceta como cineasta dirigió Soldados de plomo (1983), Cara de acelga (1987) -donde también fue el responsable del guion junto a Carlos Pérez Merinero- y Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? (1992).



Entre los lauros acumulados en su camino, Sacristán mereció dos Conchas de Plata del Festival de San Sebastián y dos Goya, un Condor de Plata como actor de reparto en Un lugar en el mundo y otro a la Trayectoria en 2011, la Medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2020 y el Premio Nacional de Cinematografía este año.



El Goya de Honor le será otorgado en la edición número 36 de los premios del cine español que se celebrará el 12 de febrero de 2022 en el Palau de Les Arts de Valencia y donde también se le rendirá homenaje al cineasta Luis García Berlanga en el centenario de su nacimiento.