Con una nueva jornada récord, enero de 2022 es el mes de más contagios

jueves 13 de enero de 2022 | 2:00hs.

Desde que comenzó el 2022, los casos de Covid-19 comenzaron a subir de manera estrepitosa en todo el país y Misiones no quedó ajena a esta situación. En el primer día de enero se reportaron 189 casos y ayer el parte epidemiológico que emite a diario el Ministerio de Salud Pública reportó 964, la mayor cantidad hasta ahora.



Así, este mes acumuló en sus primeros 12 días un total de 5.754 contagios y superó la marca de junio de 2021, que hasta ahora había sido el mes con la mayor cifra: 5.341 casos. Sin embargo, a diferencia de aquella ola, esta vez los fallecidos son muchos menos y también las personas internadas, producto de la vacunación. En aquel momento, para el 29 de junio habían 1.666 personas con el virus activo, de las cuales 156 estaban internadas, es decir, casi el 10%.



Hoy, el número de contagios es mucho mayor y por lo tanto, la cantidad de activos también. Actualmente hay 5.296, pero sólo 90 están internados: el 1,7%.



Por otra parte, en aquel fatídico mes de junio habían sido 144 los fallecidos, mientras que ahora, en lo que va de enero, hubo siete y de mantenerse este promedio (de menos de dos fallecidos por día), el acumulado mensual será mucho menor al de junio.



En tanto, el acumulado total de casos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, llegó a 44.145, mientras que los fallecidos totales se mantienen en 723, ya que ayer no hubo reportes de decesos. Vale aclarar que ninguna de las personas que fallecieron este año estaban vacunadas contra el coronavirus, y en su mayoría padecían comorbilidades.



Las tres ciudades que más contagios reportan a diario son Posadas, Eldorado y Oberá.



Del lado opuesto, ya son 38.126 las personas que recibieron el alta médica.



En el país

A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 75 muertes y 131.082 contagios: el segundo registro más alto de toda la pandemia. El récord se registró el martes cuando se informaron 134.439 casos, 3.357 más que ayer.



Así, el total de infectados desde el inicio de la pandemia ascendió a 6.664.717 y son 117.670 las víctimas mortales. Del martes a ayer se realizaron 198.160 testeos. Como resultado, la tasa de positividad fue del 66,14%, seis veces más del 10% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Hay por el momento 2.206 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 39.5 por ciento a nivel nacional y en un 40.4 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires



El ministro de Salud bonaerense, Nicolas Kreplak, afirmó que la cantidad de casos de coronavirus “no correlaciona directamente con las internaciones” en unidades de terapia intensiva y aseveró que “hoy lo importante es estar vacunado, ya que esto permitió que la letalidad de la curva de casos sea 90 veces menos que lo que era en la segunda ola”.



“Acorde a los análisis de los últimos 100 fallecidos comprobamos que el que está vacunado tiene 36 veces menos riesgo de pasarla mal. Por eso seguimos poniendo nuestras energías en la campaña de vacunación y en concientizar a la población en que hay que vacunarse y completar el esquema de inmunización contra el coronavirus”.



El ministro reiteró que “la cantidad de casos no correlaciona directamente con la situación de la enfermedad y con esto lo que quiero decir es que lo importante no es la cantidad de casos positivos, sino qué sucede con el sistema de salud”. “Hay un aumento en internaciones, pero a raíz de que tenemos un alto porcentaje de vacunados no se traduce la cantidad de casos en internaciones, lo que nos permite seguir llevando una vida, por supuesto con cuidados, pero sin restricciones”, agregó.



Esta situación se replica en todo el país: la gran cantidad de contagios no se traduce en muertes ni en internaciones.

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17