Familiares de los internados por botulismo esperan un milagro

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:05hs.

Aníbal Silva es el tío de la niña de 28 meses que se encuentra internada en el Samic de Eldorado por el presunto caso de botulismo sucedido en Andresito la semana pasada. Además, en el mismo nosocomio están internados su hermana y su cuñado, padres dela niña.



Entre la angustia y la incertidumbre, Aníbal y otros cuatro familiares que lo acompañan aguardan a diario las noticias sobre el estado de salud de los suyos, desde el sábado, cuando llegaron a la Capital del Trabajo.



“No tenemos novedades, mi sobrina de 28 meses continúa en coma y mi hermana de 23 años y mi cuñado de 34 todavía están internados. A mi sobrina la podemos ver más seguido, pero a mi hermana y mi cuñado sólo un par de veces al día”, contó el hombre a El Territorio.



Y agregó, emocionado: “A veces nos ponemos contentos porque parece que se están recuperando, pero al rato empeoran. No hay una evolución constante. Necesitamos un milagro. Nos aferramos a que Dios nos ayude, los médicos nos dijeron que ya hicieron todo lo posible y nos atendieron muy bien. Ahora depende de nosotros y de nuestra fe”.



Si bien se obtuvo la confirmación clínica y epidemiológica de que se trata de cuadros de botulismo, la cartera sanitaria aún aguarda los resultados de las muestras que fueron enviadas al Instituto Nacional de Alimentos (Inal) y al laboratorio Malbrán, así como de la autopsia de los fallecidos.



Al respecto, Silva, sostuvo: “No sabemos si es botulismo, nadie confirmó nada todavía y estamos esperado. Lo que sabemos es que se hizo chorizo elaborado con chancho mezclado con venadito y que ahí se habrían enfermado todos”.



La otra hipótesis se centra en el uso del pesticida carbofurano (de marca comercial Furadan), de gran toxicidad y que se encuentra prohibido en la Argentina.



“El muchacho que falleció y que es el que elaboró los chorizos, tenía una chacrita donde solía tirar Furadan por si venía algún animal a su chacra, y es muy tóxico. Él era muy amigo de mi cuñado y siempre que hacían algún chorizo se invitaban y compartían, incluso llevó el chorizo al trabajo para compartir con sus compañeros y están varios de ellos internados”, relató Silva.



Y en esa misma línea, dijo: “Calculo que el chorizo puede haber estado mal elaborado, porque eso se hace con tiempo, bien ahumado en una pieza cerrada y tal vez no lo hizo así y ahí apareció la bacteria. Pero como no tenemos la confirmación de que sea botulismo, todavía no podemos asegurarlo”.



En el Samic de Eldorado se encuentra internado también un niño de dos años que ya está fuera de peligro y al cual están esperando la confirmación oficial del tipo de intoxicación sufrida para darle el alta. También otro adulto, que sería compañero de trabajo del fallecido, en terapia intensiva.



Cronología de los hechos

Los hechos y las sospechas de botulismo en Andresito se conocieron el jueves pasado con el fallecimiento de madre e hijo (77 y 39 años), que elaboraron en su hogar y consumieron chorizos, que también invitaron a sus vecinos, amigos y familiares.



Desde entonces comenzaron a aparecer más personas intoxicadas. El viernes 7 la cartera sanitaria provincial informó cuatro casos, mientras que el sábado 8 se conocieron otros tres y el domingo, tres intoxicados más.



Por su parte, un niño de 8 años, que había ingresado al nosocomio de Eldorado, también perdió la vida y se convirtió en la tercera víctima mortal de esta gravísima enfermedad.



Hasta el momento son diez las personas internadas, dos de ellas son niños, y están recibiendo asistencia en los hospitales de Eldorado y Puerto Iguazú.



Tanto la bebé de 2 años como una joven de 19 años están en grave estado de salud.