Paraguay no exigirá carnet de vacunación para tráfico vecinal

martes 11 de enero de 2022 | 4:00hs.

En el marco de la pandemia por coronavirus, el Ministerio de Salud de Paraguay dispuso ayer una serie de modificaciones en los requisitos para ingreso a ese país a través de cualquier punto de acceso, que entrarán en vigencia a partir de mañana, informaron desde la cartera a través de un comunicado.



Entre esas modificacones, se eliminará todos los requisitos sanitarios que se solicitaban para el ingreso en el marco del Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF), por lo que a partir de mañana, aquellos residentes de ciudades espejo que puedan certificar con documento su domicilio, no deberán presentar ningún requisito sanitario.



Según la normativa, se considera tránsito vecinal a todo aquel que habite hasta 30 kilómetros de la frontera con el vecino país.



Con la apertura de las fronteras, Paraguay exigía únicamente el carnet de vacunación con el esquema completo con hasta catorce días de anterioridad con la aplicación de la segunda dosis.



Desde mañana no se pedirá para, por ejemplo, los posadeños que crucen a Encarnación.



“Tránsito vecinal y comercial terrestre de hasta 72 horas (hasta 30 kilómetros), los requerimientos para el ingreso al país: Todas las personas que ingresen con el régimen de tránsito vecinal deberán acreditar que residen en la ciudad fronteriza. No requieren de ningún requisito de salud para el ingreso”, reza la normativa del vecino país.



Del lado argentino, en tanto, los requisitos no se modifican, por lo que se mantiene la obligatoriedad del carnet de vacunación para quienes vengan desde Encarnación a Posadas en el marco del TVF. Y en caso de ser argentinos deberá ser el regreso dentro de las 24 horas de haber salido del país, caso contrario será considerado turista, y allí el requisito será la presentación del carnet de vacunación, PCR y/o antígeno y declaración jurada.



Las otras modificaciones

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud de Paraguay brindaron detalles de las nuevas medidas para turismo o residentes de ese país.



Una novedad que se anunció concierne a las personas que ingresen a Paraguay por vía aérea o terrestre desde países del Mercosur (Argentina, Brasil o Uruguay) o países limítrofes como Bolivia.



Estos viajeros ya no estarán obligados a realizarse pruebas de PCR o antígenos para la detección de Covid-19 antes de sus viajes, como era requisito hasta ahora.



Además, se indicó que un requisito para el ingreso al país desde mañana será que toda persona mayor de 18 años, independientemente de su lugar de partida, debe presentar un certificado de vacunación que indique que ha recibido al menos dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. Eso incluye a personas residentes en otros países, ciudadanos paraguayos o extranjeros residentes en Paraguay.



La excepción serán aquellas personas que hayan sido inmunizadas con vacunas monodosis -que requieren una sola dosis en vez de dos o más- como la de Janssen.



Además, todas las personas desde los 12 años deben presentar pruebas de PCR con resultado negativo hechas hasta 48 horas antes de su ingreso, o test de antígenos de hasta 24 horas de antigüedad, además de completar una ficha de declaración de salud hasta 24 horas antes del ingreso al país.



La ficha está disponible en la página web del Ministerio de Salud de Paraguay, indicaron.