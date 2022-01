Tinelli pegó el portazo

domingo 09 de enero de 2022 | 6:01hs.

Marcelo Tinelli tomó la decisión de llamar a elecciones anticipadas en la Liga Profesional de fútbol (LPF) y de esta manera se bajó de la presidencia del organismo, que elegirá a sus nuevas autoridades el 31 de marzo.



Tinelli tenía mandato hasta marzo de 2024, pero las fuertes diferencias con un importante grupo de directivos lo llevaron a dar un paso al costado del máximo cargo.



El conductor televisivo continuará al frente de la LPF hasta que se defina a su sucesor, al menos así lo comunicó a través de una carta enviada a los 28 equipos de primera división.



“Es tiempo de abordar temas que son esenciales. Y estoy convencido de que para eso resulta indispensable estar más unidos que nunca como clubes de primera división. Es por esta razón que, junto a los integrantes de la Mesa Directiva y el Consejo Directivo de la Liga, que acompañan esta nota firmando, invitamos a toda la dirigencia a iniciar conversaciones para buscar nuevas autoridades para la LPF”, dice un fragmento del texto.



“Hemos fijado la fecha del 31 de marzo de 2022 para la elección de nuevas autoridades de nuestra Liga, que completen el mandato vigente hasta marzo de 2024”, continuó el comunicado de Tinelli.



Denuncias marcadas

Hace dos semanas, Tinelli había denunciado que ciertos clubes lo querían afuera de la Liga Profesional. En aquel momento hablaba de “desestabilización institucional” por parte de algunos dirigentes de clubes, a lo que calificó como “un golpe artero”.



Las expresiones del presidente de San Lorenzo aquel 24 de diciembre fueron la respuesta al malestar de varios dirigentes. Esas diferencias lo llevaron a anunciar que no continuará como presidente de la LPF.



Una parte del texto enviado a fines del año pasado dejaba en claro el complejo escenario dentro del fútbol argentino.



“Por mi formación y mis valores, considero a la desestabilización institucional un golpe artero, no sólo a las autoridades que fueron legítimamente electas en forma oportuna, sino también a la vida de la organización que se trata de violentar. No comparto los métodos ni los valores de las personas que llevan adelante esta aventura, y creo firmemente en la democracia en todos los niveles de nuestra vida institucional”, decía Tinelli.