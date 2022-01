La familia de Djokovic protesta por segundo día frente al Parlamento serbio en Belgrado

sábado 08 de enero de 2022 | 10:00hs.

La familia del serbio Novak Djokovic, quien se encuentra retenido en un hotel para migrantes en Melbourne, Australia, volvió a convocar este viernes a una manifestación frente al Parlamento en Belgrano en apoyo al número uno del mundo en tenis.

Srdjan Djokovic, padre de Nole, señaló en la protesta del jueves que no quieren llamar a la violencia, sino solo a la justicia.

El papá del tenista acusó a las autoridades australianas de tratar a su hijo como a un delincuente, luego de que le negaran el ingreso a Australia por problemas en su visa y en la exención médica que presentó para justificar que no está vacunado contra el coronavirus.

"La familia de Novak Djokovic invita a todos los fanáticos leales y a quienes apoyan al mejor tenista del mundo en una situación delicada en la que se encuentra antes del primer torneo de Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, a reunirse frente al Parlamento. La fiesta cristiana más grande es una oportunidad para sentir aún más la importancia de la unidad, y la imagen del gran apoyo que el mejor tenista del mundo tiene en su país va desde Belgrado al mundo. ¡Feliz Navidad!", declaró la familia Djokovic en un comunicado.

Según reprodujo el diario serbio Sport, hasta que se resuelva la situación de Djokovic su familia protestará todos los días a partir de las 3 de la tarde (las 11 de la mañana, hora argentina). "Esto no es política, es una reunión popular para nuestro Novak", aclararon.

"Mantengamos nuestra fe y no subestimemos a nadie. Budistas, musulmanes, católicos, todos los credos del mundo son nuestros hermanos, y Novak es nuestra providencia. Hoy hace frío, ¿no? Por supuesto que no, Novak es frío en su corazón, pero también cálido porque todos estamos con él y eso lo ayuda a aguantar. No de rodillas, sino en defensa de los pueblos libertarios de este mundo. Muchas gracias por venir y por mostrar amor, no odio, por nuestro Nole, porque eso es lo que mueve al mundo", expresó el padre de Djokovic.

La familia de Nole explicó: "No estamos llamando a la gente frente a la embajada, sino frente a nuestro Parlamento porque este es nuestro país. No mostramos ningún tipo de violencia, sino apoyo de nuestro Nole. De manera digna, como a lo largo de nuestra historia, estamos luchando por nosotros mismos".

Srdjan Djokovic, que comparó a su hijo con Jesucristo, continuó: "Éramos seis millones hace muchos años, hoy somos iguales porque nos mataron, nos bombardearon, nos sancionaron... Nos obligaron a salir de nuestro país más hermoso del mundo, pero no pueden hacernos nada. No pueden arrodillarnos. Encienda una vela por Novak, por Serbia y por todo el mundo liberal. Aguantemos todos este comportamiento horrible de políticos repugnantes".