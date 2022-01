Se abstuvo de declarar el implicado en la violación de una joven en Iguazú

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:03hs.

Uno de los sospechosos por el abuso de una joven en un motel de la localidad de Puerto Iguazú fue trasladado ayer al Juzgado de Instrucción de esa localidad, donde escuchó los elementos que hay en su contra, fue imputado formalmente y completó la audiencia indagatoria.



En sede judicial, dijeron fuentes que intervienen en el hecho, se abstuvo de declarar. Se trata de un joven de 19 años, quien, en compañía de su abogado, se entregó a las autoridades policiales el último sábado, luego de tomar conocimiento de que había sido acusado y de que la Justicia lo procuraba.



Se trata de una persona que llevó a la víctima junto a otro hombre en una motocicleta y, a priori, no habría abusado a la denunciante. Es decir, se lo señala al momento de un rol secundario en la secuencia.



Asimismo, los investigadores todavía están detrás de un hombre de 27 años, quien es el principal sospechoso y que se habría ido a la provincia de Buenos Aires apenas se conoció el hecho, que se hizo viral en la localidad de Cataratas luego de que la víctima lo haga público en sus redes sociales.



Las autoridades judiciales emitieron una orden de captura nacional para poder dar con su paradero. El implicado, se pudo reconstruir, es el hermano de la pareja de la mamá de la víctima.



El hecho de violencia contra la integridad sexual fue denunciado en la Comisaría de la Mujer local en horas de la mañana del lunes 27 de diciembre.



La víctima relató a los uniformados que todo ocurrió a la salida de un local bailable ubicado en pleno centro de la ciudad de Puerto Iguazú.



Luego de la denuncia la joven fue trasladada por la policía a la ciudad de Eldorado para las pericias médicas, dónde fue examinada por el médico forense. La Policía retuvo el celular de la joven en el marco de la investigación.



Como se dijo, la denunciante hizo público su testimonio en su cuenta de Instagram. Allí posteó fotografías de los jóvenes a los que denunció y contó detalles de lo que ocurrió esa mañana en la que “destruyeron su vida”, según describió.



Relató que salió a divertirse con sus amigas y al amanecer estaba compartiendo con unos amigos en la puerta del lugar cuando comenzó a sentirse mareada y desorientada. En ese momento el hermano de su padrastro, de nombre Ezequiel, se acercó y se ofreció a llevarla a su casa.



Como era una persona de confianza, aceptó.



“Cuando me dijo que íbamos con otra persona en la moto le dije que no, pero me dijo que no había problema ir con su amigo, de nombre Juan, y accedí. Me desvanecí. Me desperté por el dolor, vi a Ezequiel arriba mío y me volví a de desmayar”, contó la denunciante en diálogo con El Territorio.



Según consta en la denuncia, la joven no sabe en qué lugar ocurrió el abuso sexual con acceso carnal, aunque cree que fue en un motel debido a que vio un techo espejado. Tiene recuerdos vagos de algunas frases que dijeron los dos acusados, recuerda haber sido dejada en la esquina de la casa de su abuela, pero no recuerda qué pasó desde que salió del local bailable.



La abuela, de nombre Elsa, contó a este medio que pensaba que su nieta estaba en su habitación dormida porque estaba encendido el ventilador.



“A las 7.30 me puse a hacer chipa para desayunar cuando el primo de Vicky me dijo que no estaba. En ese momento sentí una angustia. Una hora después llegó Vicky, tenía una voz rara, me saludó y vi que tenía la ropa al revés”, detalló la mujer.



“Cuando llegó, noté que estaba mal, fui detrás de ella a la habitación y ella me dijo ‘abuela, no sé qué me hicieron’, y ahí fue cuando me comuniqué con la mamá. Yo quería que se bañe, pero me dijeron que no, que fuera así a la comisaría y ahí fuimos”, amplió.



La joven detalló que ha salido en otras ocasiones con sus amigas a divertirse y jamás se sintió de esa manera. Sospecha que le pusieron algo en la bebida, ya que contó que al despertar en la cama mientras abusaban de ella, no tenía control de su cuerpo y no podía moverse.



Para exigir justicia, de amigos de la víctima, junto a sus familiares y al Grupo de Mujeres Autoconvocadas Iguazú, se manifestaron frente a la Unidad Regional V, donde exigieron justicia y un rápido accionar de los efectivos policiales para la detención del segundo acusado.



Con carteles y pancartas caminaron desde allí hasta el juzgado interviniente.