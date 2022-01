Mudan control sanitario a Encarnación luego de colas de hasta catorce horas

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:05hs.

Una jornada de caos y tensión se vivió ayer sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Es que la demora para traspasar el viaducto de Encarnación a Posadas llegó hasta catorce horas en muchos casos y generó un fuerte malestar en los viajeros. La tardanza se generó por dos motivos: la cantidad de personas que regresaban desde Paraguay sin el PCR o test de antígeno con resultado negativo y la que no portaba la declaración jurada, ambos requisitos indispensables para el ingreso al país en medio del contexto de la pandemia por coronavirus.



Por este motivo, autoridades sanitarias de Argentina y Paraguay acordaron ayer modificaciones, en el afán de agilizar el cruce sobre el viaducto internacional, cambios que comenzarán a regir desde hoy. Por un lado, se resolvió el traslado del Centro de Control Sanitario de la cabecera posadeña a la encarnacena para que los turistas que crucen hacia la Argentina lo hagan ya con el certificado negativo de Covid y evitar así el cruce de la frontera sin el test, como venía sucediendo. Dicho puesto se ubicará en el tinglado de Migraciones de Paraguay. Para ello, se decidió cobrar 4.000 pesos el test de antígenos que realiza Salud Pública de Misiones en la cabecera paraguaya, exceptuando a los misioneros que fueron para tránsito vecinal por 24 horas.



Por otro lado, también se decidió la habilitación de las doce casillas de Migraciones para el ingreso a la Argentina, iniciativa que fue comunicada por la directora nacional del área, Florencia Carignano.



Dichas modificaciones, que regirán desde hoy, se extenderían por lo menos hasta el 20 de enero, en el marco de una prueba piloto para verificar si resultan efectivas y garantiza un mejor tránsito sobre el puente, sin prolongadas esperas. Y también para que los viajeros ya cuenten de antemano con los requisitos sanitarios que exige el país y se evite el embotellamiento que se produjo en los últimos días.



Momentos de tensión

Ayer se vivieron momentos de tensión en el puente. Foto: captura de video

En horas del mediodía circuló un video por redes sociales en el que viajeros interrumpieron el tránsito sobre el puente internacional, luego de esperar más de diez horas para traspasar la frontera. Allí, solicitaban mayor celeridad para ingresar al país. Esta situación se produjo en medio de una jornada de altas temperaturas.



Asimismo, en ese momento la fila de autos no sólo ocupaba el largo del puente, sino también se extendía al menos un kilómetro sobre la avenida que conecta el centro de frontera de Encarnación.



Por ello, a fin de calmar las aguas, se observó que el cónsul paraguayo en Misiones, Rolando Goiburú, se acercó para dialogar con los automovilistas.



Las modificaciones en marcha

Los cambios se producen después de cuatro jornadas consecutivas de kilométricas filas para ingresar al país y de largas esperas para llegar a Posadas a través del puente.



En este contexto, ayer se realizó una reunión entre autoridades de Misiones y de Itapúa para descomprimir la situación que desde el 1 de enero se vienen repitiendo como efecto del regreso de viajeros que antes de la Nochebuena cruzaron la frontera para pasar las fiestas de fin de año en el vecino país.



Al respecto, Alcides Brizuela, coordinador de Control Integrado de Aduanas en Encarnación, afirmó en diálogo con El Territorio: “Con esto esperamos que se pueda agilizar el tránsito, entiendo que la situación de la circulación es diferente a la que había antes de la pandemia, ya que ahora es todo más lento para garantizar la seguridad sanitaria. Es por eso que estas modificaciones funcionarán como prueba piloto”.



Luego indicó que el personal de salud de Misiones se trasladará hacia la cabecera de salida de Paraguay para garantizar la infraestructura destinada a realizar los testeos y que el viajero cuente con el certificado de Covid negativo para el ingreso al país. Mientras, si se detecta un caso positivo, deberá quedarse en Paraguay.



Brizuela precisó que el objetivo a partir de ahora es que la espera para cruzar a la Argentina por el corredor San Roque González de Santa Cruz sea en suelo paraguayo y no sobre el puente, para evitar la sobrecarga del viaducto.



Al mismo tiempo, se unificará el precio por la prueba anticovid, que costará 4.000 pesos en el Centro de Frontera de Encarnación, tanto aquel realizado por el personal de salud misionero como el del laboratorio situado en la cabecera del viaducto del vecino país.



“Había muchos que no se realizaban el test de antígenos en Paraguay porque, por el tipo de cambio, resultaba mucho más barato hacerlo en la cabecera del puente en Posadas. Entonces, se va a estandarizar el precio, por lo que los paraguayos y los argentinos deberán abonar el mismo precio, sin diferencia. Con esto, cada persona que vaya a la Argentina irá con el test de antígenos negativo. Si es positivo, no va a poder pasar el puente, salvo que tenga domicilio en Argentina”, especificó. Sobre todo, porque en los últimos días se detectaron diariamente alrededor de 700 PCR negativos falsos.



Dichas medidas se consensuaron en el marco de una reunión que se realizó ayer a la mañana entre autoridades de Salud y de Frontera, tanto de Misiones como de Paraguay. Por la Argentina, participaron el subsecretario de Logística del Ministerio de Salud, Carlos Báez, y el coordinador de Centros de Frontera Mesopotamia Norte, Héctor Careaga.



Por otra parte, se dispuso la operatividad de las doce casillas para el ingreso al país para agilizar el movimiento para el paso.



“Se solicitó sumar más personal para hacer los refuerzos, atendiendo a los turnos de trabajo”, precisó Martín Ayala, secretario general de la Junta Interna de Migraciones.



Al mismo tiempo, confirmó la operatividad de las casillas y recordó que “el movimiento en el puente internacional en enero es diferente, ya que se da el regreso de quienes viajaron por las fiestas en diciembre y volvían sin los requisitos sanitarios que pide el país”.