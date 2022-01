El dramático momento de salud de Camila Perissé

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:00hs.

La salud de Camila Perissé vuelve a preocupar a todos. En las últimas horas, fue su abogado, Matías Garcete Suárez, quien dio estremecedores detalles.



“No solamente está muy mal desde lo físico, sino también desde lo cognitivo”; comenzó expresando el letrado en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live. Y agregó: “Hablé con el marido, Julio, en el marco de que estamos avanzo con un reclamo penal, civil, y me referenció que dentro del cuadro cognitivo una de las consecuencias que está sufriendo Camila es que ya no quiere vivir más. Se quiere quitar la vida”.



“Es bastante duro, entiendo que Julio está haciendo el máximo esfuerzo posible para levantarla anímicamente, pero ellos están atravesando un cuadro general muy difícil, desde la salud de Camila y desde lo económico”, señaló. En ese sentido, detalló: “Ella está ganando una jubilación mínima, es una vergüenza que una trabajadora y estrella como ella llegue a esta altura de la vida sin aportes, que se jubile con 22mil pesos. Y Julio también está sin trabajo, así que la situación es bastante preocupante”. Y cerró: “Camila muchas veces no recuerda su nombre, creo que esto marca un poco el estado cognitivo en el que está. Hubo un deterioro desde que empezó todo esto”. En agosto, el marido de Perissé había hablado con Teleshow y había dicho que si bien no había empeorado su estado cognitivo, seguía luchando con los aspectos físicos.



Además, Julio tenía la esperanza de seguir avanzando con una obra que su mujer tenía preparada para este verano en Mar del Plata, pero dado su actual cuadro de salud será imposible. Se trataba de Los Maestros, una pieza teatral de tango y poesía, ideada por la vedette, para que dirija su marido.