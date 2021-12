Detuvieron al joven acusado de violencia y acoso en Candelaria

lunes 27 de diciembre de 2021 | 15:18hs.

El acusado de violencia, Juan M., se encuentra demorado en la comisaría de Candelaria. Según fuentes oficiales, el hombre habría sido detenido en la jornada del viernes 24 de diciembre.

El territorio consultó a Macarena, víctima de violencia por parte del detenido, quien dijo "por un lado siento alivio, porque ya puedo volver a salir a trabajar e ir a mi casa. Pero por un lado siempre está el miedo de que salga y salga peor, más resentido".

La víctima quien se animó a denunciar el caso por las redes sociales agregó que "ojala que las restricciones se cumplan como corresponde, no solo la mía, si no todas las órdenes de restricción de hagan respetar como deben ser, que no sea solo un papel que no sirva para nada. Que la justicia actúe como corresponde, sin necesidad de tener que hacer escraches en redes para recién ser escuchada”.

Asimismo pidió que su caso no sea “solo una nota más y que el después salga y sea peor, que se encarguen de él como corresponde, con asistencias psicológicas que claramente las necesita. Que el slogan ni una menos sea tomado enserio, porque yo puedo contar lo que me pasó, pero hay muchas chicas que no tuvieron la misma suerte. A las mujeres decirles que no dejen que las callen, que levanten su voz sin miedo que sean escuchadas, y que no nos puedan volver a callar más".

Por último cerró agradeciendo todas las personas que la escucharon y ayudaron a que su caso salga a la luz “agradecer a los chicos de la 137 por su acompañamiento y asesoramiento estaría bueno que cuando uno va a denunciar te digan que existen los chicos del 137 por si uno los necesita. Agradecer a todos los medios por dejar que mi voz se escuche, que atrás mío hay muchas chicas que pasaron lo mismo de igual o peor manera”.