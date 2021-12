Estaciones de servicio colapsadas por paraguayos y movimiento de las fiestas

viernes 24 de diciembre de 2021 | 2:00hs.

La ansiedad por tener el tanque lleno o al menos más litros para pasar la Navidad hizo que ayer la gran mayoría de las estaciones de servicio en Posadas se vieran rodeadas de filas de automovilistas esperando para cargar.

En algunos casos, por momentos al menos, varios surtidores quedaron desabastecidos de sus productos más económicos, lo que generó malestar entre muchos clientes que esperaron hasta más de una hora para llegar al punto de carga. Parte de ese malestar se vio volcado en las redes sociales, donde varios internautas apuntaban a la falta de nafta súper y las largas esperas para conseguir abastecimiento.

En las extensas filas también se destacaban los automóviles paraguayos que aguardaban para llevarse el muy económico combustible argentino.

En las estaciones más lejanas del centro de la ciudad, también tenían mucha demanda, pero no se llegó al caso del desabastecimiento de surtidores. Desde las empresas se pidió a los clientes no desesperarse por ir a cargar si no necesitan el combustible para los próximos días.

“Las petroleras están empezando a entregar un poco menos de combustible y se está viendo una demanda propia de esta fecha, cuando se carga mucho combustible. Además se suma a la locura de mucha gente que viene a cargar por las dudas a cada rato. Todas estas cuestiones generan que se produzca desabastecimiento o filas muy largas de espera”, comentó Paolo Verino, empresario del sector estaciones de servicio en Posadas.

Y ante la explosiva demanda de automovilistas en la mañana de ayer aconsejó: “La gente tiene que venir tranquila, si realmente necesita combustible, que vaya a las estaciones, hay algunas que tienen menos gente. En general hay combustible, no es para desesperarse”, consideró. Por otro lado, apuntó que las estaciones de servicio que están cerca del centro de la ciudad sí están teniendo una demanda agregada con la visita de los turistas paraguayos que les demandan más combustible.

Trabajadores complicados

La falta de combustible perjudicó especialmente a quienes dependen del combustible para realizar sus trabajos diarios. En el caso de los motomandados, se indicó que además de las demoras se llegaron hasta cancelar pedidos por la imposibilidad de llegar sin antes cargar nafta en las motocicletas. “Nos está perjudicando mucho que haya muchas demoras para cargar combustible. Los chicos tienen que hacer horas de cola porque al menos las estaciones del centro están colapsadas de vehículos”, comentó Damián Da Silva, operador de la empresa Líder Mandados. Y explicó que ante las reiteradas demoras “hasta se llegó a tener que rechazar o cancelar pedidos porque se demora más en ir a cargar”.

En tanto desde la empresa Remises Avenida, coincidieron en que las largas filas de espera complicaron mucho su trabajo.

“Hace dos días que los muchachos están a veces más de una hora esperando para cargar, a veces un poco menos, pero se volvió problemático porque también se tiene que atender a muchos autos que llegan de Paraguay a cargar”, se comentó.

Por otra parte, se apuntó que “es más complicado para cargar durante la mañana y la tarde, porque justamente se comparte la espera con los autos paraguayos”.

Se explicó que la demora preocupa porque se da en el marco de una mayor demanda de viajes. “Justo ahora tenemos más pedidos porque la gente necesita hacer traslados de compras o por las fiestas, donde se están juntando más”, se acotó desde la empresa de remises.

El combustible está llegando, dice la Cesane

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (Cesane), comentó ayer que todas las estaciones de la provincia están con mucha demanda, pero remarcó que no habrá desabastecimiento. "Todas las estaciones están con filas largas, en Iguazú, acá en Eldorado, más en estos días cercanos a las fiestas. Pero la gente se tiene que tranquilizar porque está llegando el combustible. Nos envían menos, pero está llegando", evaluó. Y diferenció "En todo el país hay escasez, en el único lugar del país donde no hay problemas es en Buenos Aires, parece que allá son ciudadanos de primera", ironizó. Por otra parte recordó que las estaciones en general trabajarán hasta las 22 del día 24 y el 25 muchas atenderán con personal reducido.