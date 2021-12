Pasaporte sanitario: "Buscamos adherencia a la vacuna porque sabemos que es una disminución del riesgo"

jueves 23 de diciembre de 2021 | 10:38hs.

En la jornada de ayer, la provincia de Misiones confirmó que comenzará a implementar el pase sanitario desde este 1 de enero.

Los funcionarios se reunieron con el fin de debatir sobre la implementación del pasaporte sanitario y cómo avanza la vacunación contra el Covid-19 en cada una de las comunas.

Los funcionarios se mostraron preocupados por la introducción a la provincia de nuevas variantes del coronavirus y por la baja tasa de vacunación con esquema completo o segunda dosis.

El pasaporte será requisito para participar de eventos con más de 1.000 personas en espacios abiertos o menos de esa cifra en lugares cerrados. Todos los mayores de 13 años deberán acreditar tener aplicadas dos dosis de la vacuna anticovid. Esa acreditación la tendrán que realizar a través de la app Alegra Med Misiones o con el carnet en papel y los organizadores de los eventos serán los encargados de controlar junto a los municipios o fuerzas de seguridad.

El vicegobernador de la provincia y presidente del Comité Científico, Carlos Arce, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo: "En Misiones, desde el 1 de enero, en coincidencia con la resolución del Ministerio de Salud Pública del Interior de la Nación se va a tener como requisito para el ingreso y permanencia de todas las personas mayores de 13 años que concurran a eventos al aire libre en espacios abiertos de más de mil personas o en cualquier número de personas que permanezcan en espacio cerrado se pedirá el pasaporte sanitario que es el registro de las dos dosis de cualquier tipo de vacuna".

"Tenemos la posibilidad con el stock suficiente para que ese registro pueda ser accesible y que tiene la particularidad que en Misiones tenemos una aplicación que pueden bajarla y activarla las personas que se vacunaron que es Alegra Med Misiones. Es importante que entienda la gente y por eso también nos reunimos con los 77 intendentes, que esto va a ser en toda la provincia y la aplicación incluye a todas las personas cuando son vacunadas", destacó.

Arce recalcó que en cuanto la persona recibe la dosis directamente se carga en la aplicación el registro de la vacuna, "lo único que se tiene que hacer es bajar la aplicación, al activarla le van a pedir ingrese sus datos, con un escáner de código barra de su DNI van a salir todos los datos de su documento, le van a pedir un mail con un código de verificación y ya con eso directamente tienen su código QR para el registro de la vacuna y también puede ser con el papel impreso".

"También está la aplicación Mi Argentina pero nosotros inducimos a utilizar Alegramed porque tiene varias ventajas que anda muy bien en toda la provincia y no solo eso, sino que tenemos el registro de la historia clínica del paciente, tenemos como un registro más integral", detalló.

A continuación el vicegobernador acentuó que esta medida no rige para eventos religiosos "tiene más que ver con los eventos multitudinarios. Sabemos que ante la entrada de nuevas variantes pueden ser más complejas en consecuencia, pero tenemos la certeza que las dos vacunas es lo mejor que tenemos para combatirlas"

"Estamos con 830 mil primeras dosis y prácticamente estamos con 600 mil de la segunda, si sacan la cuenta son más o menos 216.000 misioros que no se han aplicado la segunda dosis, lo que queremos es inducir a través del requisito de ingreso y permanencia la segunda dosis y la tercera en personas de riesgo", repitió.

El objetivo de los funcionarios es lograr una mayor adherencia a la vacuna "porque sabemos que es una disminución del riesgo de toda esta población sí sabemos que se van aplicar la segunda dosis de la vacuna. Estamos avanzando, pero lo fundamental es disminuir el riesgo, con Toco tu Puerta y los vacunatorios móviles se está avanzando pero no a la velocidad como debiéramos tener"

"No es un mal número porque estamos en 7000 dosis aplicadas por día en la provincia pero no llegamos a la velocidad y con esta nueva variante se requiere algo más rápido. Estamos buscando a quienes no se han aplicado las segundas dosis o no han recibido la primera y esta medida es para evitar otras", dijo.

El presidente del Comité Científico comentó que en la Provincia buscan continuar con todas las medidas habilitadas, "lo que hacemos es inducir a la vacunación justamente para seguir y evitar el día mañana a un nuevo confinamiento o restricción. Se debe seguir respetando el protocolo sanitario con el uso correcto del barbijo, ventilación del espacio cerrado, reunirse con gente que ya comparten y no con gente extraña porque los casos se vienen aumentando en todo el país".