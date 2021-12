Mandiyú de Garuhapé campeón de la Liga de Puerto Rico

lunes 20 de diciembre de 2021 | 9:56hs.

Se jugó el último partido del año en la Liga Regional de Puerto Rico, cotejo en que se coronó campeón del certamen el equipo de Mandiyú de Garuhapé, tras superar 1 a 0 a su máximo rival, Atlético Garuhapé con el gol de Pablo Villalba a los 41 minutos del complemento.

En un encuentro muy disputado y parejo, los eternos rivales garuhapeños no se sacaron ventaja en el primer tiempo, además hubo varias infracciones aunque no así tanto Amonestados a lo largo del compromiso. En los primeros 45 minutos Atlético Garuhapé tuvo solo una situación clara de gol y no pudo convertir, en tanto su rival insinuó llegar al arco contrario pero sin precisión.

En la segunda etapa, casi cuando terminaba el encuentro y parecía que se definía desde el punto penal, gran jugada en ataque por parte del "verde" garuhapeño encontró bien perfilado a Villalba que con un potente remate convirtió el único gol y le dio la consagración a su equipo.

Mandiyú había jugado la final del último torneo de la Liga en el mes de noviembre tras caer ante Belgrano de El Alcázar, ayer el conjunto garuhapeño le derrotó a su máximo rival y cerró el año dando la vuelta olímpica.