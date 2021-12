Misiones: más de la mitad de las muertes por ahogamiento son de niños y adolescentes

jueves 16 de diciembre de 2021 | 11:59hs.

Si bien falta algunos días para ingresar a la temporada de verano, en la provincia de Misiones las altas temperaturas obligan a las familias a refrescarse en campings, arroyos y piletas. Esto también con lleva un peligro para todos, pero sobre todo para niños y adolescentes que en muchos casos no saben nadar, cómo actuar ante alguna complicación a la hora de refrescarse o bien se ven sorprendidos por la profundidad de la superficie del agua.

En ese contexto, Franco Bacigalupi, director Seguridad Acuática de la provincia de Misiones, dio a conocer la muerte por ahogamiento tiene un alto índice en el mundo, después de los accidentes viales. Además indicó que también es alto el porcentaje de niños y adolescentes que pierden la vida en el agua.

“Lo más peligroso siempre está en los arroyos y ríos no habilitados, siempre estar con el niño y mirando, tener cuidado con elementos de flotación, pelotas, flota-flota o la goma. Ubicar siempre en lugar y tiempo a la persona e ir siempre a un lugar que tenga seguridad y que tengas elementos de salvamento”, son algunas de las recomendaciones que tiene que tener en cuenta una familia a la hora de ir a refrescarse.

Además Bacigalupi, en diálogo con el programa Acá de te lo Contamos por Radioactiva 100.7, indicó que “siempre decimos que los niños tienen que estar acompañados de adultos, el niño no puede ingresar a un espejo de agua solo”.

Según marcan las estadísticas en el 2020, hubo 15 personas fallecidas por ahogamiento, diez de ellas eran menores. En lo que va del 2021 ya son cuatro los ahogados, dos de ellos menores de edad.

“Cuando hablamos de menores, son chicos de menos de 18 años; en el mundo hay un alto porcentaje de muertes, ahogamiento doméstico o en lugares ocasiones. Este tipo de muertes está por detrás de los accidentes de tránsito”.

En cuanto a los cuidados de los padres en piletas domésticas, algo que se ha incrementado de manera considerable en tiempo de la pandemia, Bacigalupi manifestó que si el niño no se encuentra en algún punto de la vivienda buscar rápidamente en la pileta.

“En una vivienda es muy importante que al menos una persona sepa o aprenda RCP para que en cualquier eventualidad poder tener la posibilidad de hacer una maniobra. Otra cosa, si tengo un cumpleaños en mi casa con chicos en la pileta el adulto responsable no puede estar haciendo el asado, abriendo la puerta a los invitados; tiene que estar pendiente de la pileta por cualquier eventualidad, hay algunas que tienen una profundidad que el chico no puede pisar el fondo y allí hay que tener mucho más cuidado”, señaló y agregó “más si hablamos de una persona que no está entrenada para ese tipo de cosas. Siempre decimos que un guardia está capacitado para observar y estar atento a unas 200 o 300 personas, pero si la persona no está entrenada, no capta algunas señales o detalles de peligro o cuando alguien se está ahogando”.

Para cerrar, Bacigalupi volvió a remarcar los recaudos que hay que tener con los elementos que se utilizan los niños al entrar agua, en ese sentido indicó que hay que tener mucho cuidado con los “bracitos, los salvavidas circulares, ambos son peligrosos si no tienen el cuidado un adulto. Las pelotas inflables, muchas veces pasa que el chico va detrás de ella y se aleja, cuando se da cuenta quiere volver a la costa está cansado. Recomendamos que se compran los chalecos inflables que tienen nuca o pechera, hay otros que poseen un enganche entre las piernas; son chalecos que hacen que el chico esté bien. Otra cosa, para que no se le suba, el chaleco tiene que ser justo para la persona porque si no termina dando la posibilidad que ocurra un accidente”, cerró.