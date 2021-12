Aplican nuevo aumento salarial para universitarios

miércoles 15 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, encabezó ayer una nueva mesa paritaria de seguimiento para docentes y no docentes, junto con el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, y representantes de varios sindicatos.

Tras la reunión, se resolvió incorporar al acuerdo paritario cerrado en mayo de 2021 para los docentes y no docentes universitarios, el aumento salarial del 3% que se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021. Además, se acordó una suma fija no bonificable y no remunerativa por el mes de diciembre de $2.500 para los docentes, que se suma al bono por conectividad de $2.000 y $3.000 para los no docentes.

En septiembre de este año, el Ministerio de Educación había acordado un aumento salarial del 12% con la siguiente distribución: un 6% en septiembre; un 2% en octubre de 2021, totalizando el incremento para dicho mes en un 7%; y un 4% en enero de 2022. Asimismo, en mayo se acordó un 8% retroactivo desde abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero.

Se indicó que “con esta nueva firma, el salario docente y no docente universitario se elevará un 50% cumpliendo con el compromiso del presidente, Alberto Fernández, de ganarle a la inflación”.