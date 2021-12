Herrera Ahuad puso en el cargo a Wellbach y Kreimer

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad, designó de manera oficial ayer a Ricardo Wellbach como ministro secretario de Coordinación General de Gabinete y a Víctor Kreimer como ministro secretario de Ecología, Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones.



La sencilla ceremonia, tal como estaba previsto, se desarrolló en la Sala de Situación de Casa de Gobierno y ante la presencia del vicegobernador Carlos Arce y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.



Allí prestó juramento en primer término Wellbach, que comenzó a desempeñar funciones desde ayer.



Como parte del proceso formal se hizo la jura donde Wellbach prometió “obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia de Misiones y las leyes que en su consecuencia se dicten”.



Al momento de jurar lo hizo además “por el pueblo de Misiones”.



En segundo término, fue el turno de Kreimer quien asumió funciones como nuevo titular del Ministerio de Ecología.



Tal como lo adelantó ayer este matutino, representaron los únicos cambios previstos y concretados hasta ahora.



Es que en el caso de Virginia Esmilda Inés Kluka, quien se espera asuma en reemplazo de Guillermo Aicheler quien renunció a la conducción de Energía de Misiones, se terminará concretando en la reunión del Directorio de Energía de Misiones, a realizarse el jueves 16.



Los desafíos

Wellbach planteó que “hay desafíos que son los lineamientos que pone el gobernador. Me tocará una tarea de acompañar. En estos días, solamente conversamos sobre algunas actividades pendientes”, adelantó ayer tras participar del recambio de autoridades en el Concejo Deliberante de Posadas.



Quien acaba de terminar su mandato como diputado nacional, ahora vuelve a la provincia para abocarse de lleno a lo que en gran parte ya venía desarrollando en los últimos tiempos. Me gusta mucho la tarea con los dirigentes, con la gente, así que a partir de ahora en una nueva tarea, que no la desconozco, pero sí la búsqueda de ser un servidor público y en ese lugar me van a encontrar”, acotó.



Añadió el ahora coordinador de gabinete de la provincia que “uno tiene muchas cosas personales que poner, y personalmente lo que voy a hacer es poner mucho trabajo, que habitualmente hago en las tareas que desempeño”, acotó.



Agradeció a Rovira

En tanto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad cumplió con la sencilla ceremonia poniendo en funciones a sus nuevos colaboradores, tras estar presente en la Legislatura, invitado por Carlos Rovira.



Al finalizar la sesión agradeció al ingeniero el gesto y lo felicitó por haber renovado un nuevo período al frente de la Cámara de Diputados de Misiones.



Luego, en horas del mediodía, Herrera Ahuad concretó la ceremonia. z