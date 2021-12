Detectan en Virasoro cuatro casos de la variante Delta

jueves 09 de diciembre de 2021 | 8:44hs.

La Dirección de Epidemiología de Corrientes confirmó ayer cuatro casos de la variante Delta en el paraje Caabí Poí, de la localidad de Gobernador Virasoro. Se trata de alumnos que concurren a una Escuela de la Familia Agrícola (EFA) de Ituzaingó y las muestras que se habían enviado a Corrientes capital para ser analizadas terminaron dando positivo para esta mutación.

El municipio en conjunto con el Hospital Miguel Sussini están hisopando a los habitantes del paraje para detectar otros posibles contagios y al mismo tiempo estableciendo aislamiento para los contactos estrechos de los estudiantes. También se convocó para hoy, desde las 8.30 a un testeo masivo para los virasoreños en la sala del barrio Narciso Vega.

En horas del mediodía, el hospital local, había confirmado en la red social Facebook un caso y pedía a la población que extreme las medidas sanitarias como así también acate las indicaciones emitidas por Salud Pública de la provincia y de la comuna.

“Esto está dentro de un esquema todavía escaso, en cuanto a números. Lo que estamos viviendo es la transición de la variante Manaos a la Delta, que está ocurriendo en todo el país y, en este sentido, estamos viendo de qué manera incide en la cantidad de casos totales”, había sostenido el ministro de Salud correntino, Ricardo Cardozo.

No obstante había indicado que “la situación epidemiológica general no amerita que haya algún cierre en particular, pero sí amerita que nos anticipemos a determinados eventos y que estemos atentos a los signos y a las alarmas epidemiológicas que puedan ocurrir como para tomar las medidas a tiempo”.

Hace algunas semanas, Salud de Nación había señalado que Corrientes es la provincia con más casos detectados de la variante Delta en todo el Nordeste argentino.

Parte de Misiones y el país

El Ministerio de Salud de Misiones informó en su boletín epidemiológico que ayer se detectaron 18 nuevos casos positivos de Covid-19 y no hubo registro de fallecidos por la enfermedad.

Desde la llegada de la pandemia, la tierra colorada acumula 37.032 casos confirmados y 707 personas fallecidas. Además, son 36.182 los pacientes recuperados, doce informados en la jornada de ayer.

La tierra colorada registra actualmente 143 casos activos, de los cuales doce personas están internadas cursando la enfermedad. En tanto, son 435 personas aisladas preventivamente.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se confirmaron cinco muertes y 1.881 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el país acumula un total de 5.348.123 casos positivos desde el comienzo de la pandemia. En tanto, los fallecimientos fueron 116.703.

Mientras, del martes a ayer fueron realizados 34.078 testeos, con un índice de positividad del 5,52%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 26.536.077 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 24.504 casos positivos activos en todo el país y 5.206.911 recuperados.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 692 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. En ese sentido, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,3% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) del 40,1%.

Tras meses con descenso sostenido de casos, los números de contagios comenzaron a subir lentamente en las últimas semanas, con la circulación de la variante Delta. El martes se reportó que otras 3.089 personas contrajeron el virus, siendo la cifra más alta en tres meses. La última vez que se había superado ese número de casos había sido el 9 de septiembre, cuando se registraron 3.661.