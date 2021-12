Eldorado: el viernes 10 asumen los nuevos concejales

martes 07 de diciembre de 2021 | 8:48hs.

El acto de asunción de los concejales electos el 6 de junio se realizará en la Plaza Sarmiento del kilómetro 9 en la localidad de Eldorado a las 19:30. Después de muchos años el Concejo Deliberante tendrá representación de tres partidos políticos.

Las autoridades del Concejo Deliberante informaron que los concejales electos Diego Rodríguez Larcher (Frente Renovador), Augusto Daniel González (Juntos por el Cambio – UCR) y Sebastián Tiozzo (Frente de Todos) pondrán puestos en funciones en una Sesión Extraordinaria a realizarse el viernes 10, a las 19:30 horas, en la Plaza Sarmiento, frente a la sede del municipio.

Con la nueva integración el Concejo Deliberante, después de 14 años, volverá a tener tres partidos políticos representados.

El concejo deliberante quedará representado de la siguiente manera: 3 concejales del Frente Renovador (Lorena Cardozo, Agueda Saenger y Diego Rodríguez Larcher), 2 concejales de Juntos por el Cambio (Rosi Kurtz y Augusto Daniel González) y 1 del Frente de todos representado por Sebastián Tiozzo.

Además continuará por dos años el concejal Bernardino Bobadilla que no participa de ningún bloque ya que fue electo en el 2019 por el Frente Renovador, pero dice sentirse representado por el Frente de Todos, aunque aún no definió si integrará un mismo bloque con Tiozzo.

Indefinición por la presidencia del Concejo Deliberante

Debido a la situación particular de Bobadilla, aún no se sabe con certeza quien ocupará el cargo de presidente del Concejo Deliberante ya que los tres concejales de la oposición impulsan que el presidente no pertenezca al oficialismo, mientras que el ejecutivo municipal pretende quedarse con la presidencia mediante un integrante del Frente Renovador.