Descartaron el caso sospechoso de variante ómicron en Foz do Iguazú

sábado 04 de diciembre de 2021 | 12:41hs.

La Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Foz de Iguazú, Brasil, trabaja en el monitoreo del caso de dos personas que desembarcaron en el Aeropuerto Internacional Cataratas y que compartieron el vuelo en el cual llegó a Brasil con un ciudadano procedente de Sudáfrica y que dio positivo al COVID-19, variante ómicron. Uno de esos dos pasajeros vive en la fronteriza ciudad brasileña y trabaja en Ciudad del Este y en las últimas horas se supo que dio negativo para covid-19.

El hombre de nacionalidad brasileña que trabaja en Ciudad del Este, Paraguay, fue ubicado por la secretaria de Vigilancia Sanitaria de Foz de Iguazú para comenzar con el monitorio, el sujeto declaró no tener síntomas y fue sometido al testeo que dio negativo. Cabe destacar que el segundo pasajero que arribó en el mismo vuelo aun no fue identificado ni localizado.

Por su parte las autoridades del estado brasileño de Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, anunciaron el viernes el primer caso de la variante Ómicron del coronavirus en su territorio, con lo que se elevó a seis el número de infectados con esta cepa en todo Brasil. Se trata de una mujer residente en Santa Cruz do Sul, a unos 150 kilómetros de distancia de Porto Alegre, que volvió de viaje de Sudáfrica en la última semana. Los tres primeros se reportaron en San Pablo y hubo otros dos en el Distrito Federal de Brasilia.

Por su parte la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) informó que están prohibidos temporalmente los vuelos con destino a Brasil de los siguientes países, República da África do Sul, República de Botsuana, Reino de Essuatíni, Reino do Lesoto, República da Namíbia, República do Zimbábue. Aclaran que se suspende temporalmente la autorización de embarque a Brasil para viajeros extranjeros, viajando o con pasaje, en los últimos 14 días antes del embarque, a través de estos países.