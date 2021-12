La autopsia confirmó que Nancy fue asesinada de un fuerte golpe

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

Nancy Videla, la mujer que fue hallada asesinada ayer por la madrugada en una casa de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge tras permanecer una semana desaparecida, murió a raíz de un fuerte golpe en la cabeza y los investigadores no descartan que haya padecido un ataque sexual, mientras que el principal sospechoso detenido por el femicidio se negó a declarar al ser indagado por la Justicia.



La autopsia, realizada ayer por la mañana, permitió a los peritos identificar formalmente a Videla (31) como la mujer que fue hallada desnuda, cubierta con cal y envuelta en una bolsa, sepultada bajo un contrapiso en una vivienda de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora.



El Cuerpo Médico Forense le informó al juez en lo Criminal y Correccional 1, Diego Javier Slupski, que la causa de muerte fue una “fractura y traumatismo de cráneo” a raíz de un fuerte golpe en la cabeza.



“La víctima también padeció maniobras de asfixia pero la muerte fue por el traumatismo”, sostuvo a Télam una fuente judicial.



Además, según las primeras estimaciones a confirmar con estudios complementarios, el cuerpo de Videla llevaba de “cuatro a cinco días en proceso de putrefacción”, aunque la data de muerte se intentará precisar con otros peritajes.



Por el proceso de descomposición, los forenses no detectaron a simple vista ningún signo de abuso, aunque se esperarán los resultados de hisopados y otros estudios complementarios para ver si hubo o no algún tipo de ataque sexual, explicaron las fuentes.



Alan Leguizamón, novio de la víctima y quien había hecho la denuncia por la desaparición, aseguró ayer a la prensa: “Lo único que voy a pedir por ella es Justicia”.



En tanto, ayer a la tarde, se negó a declarar el único detenido, Damián Lezcano Mendoza (70), de nacionalidad paraguaya, administrador de la vivienda donde fue hallado el cuerpo y en la que Videla había vivido hacía un tiempo.



De acuerdo a la descripción del hecho que le atribuyó, el juez Slupski le imputó la comisión del delito de “homicidio agravado por violencia de género” (femicidio) y un posible ataque sexual.



Lezcano Mendoza cumplió una condena por homicidio por un hecho ocurrido en 2002 en el partido bonaerense de La Matanza, cuya pena venció el 13 de noviembre de 2005, informaron otras fuentes judiciales.



El cadáver fue hallado el jueves por la noche bajo un contrapiso de una de las habitaciones que Lezcano Mendoza administraba en la calle Bucarest 2531 de Ingeniero Budge.



El operativo en esa propiedad se montó a partir de un llamado anónimo clave al teléfono de emergencias 911 en el que una mujer alertaba que Nancy era amiga del dueño de la propiedad, quien solía prestarle dinero para que ella pagara el alquiler de su casa y que además creía que tenían una relación sentimental, lo que despertó las sospechas acerca del hombre, por parte de la propia denunciante.



La filtración de ese audio a la prensa hizo que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, instruyera hoy al jefe de la Policía Federal a hacer la denuncia penal para investigar quién fue el responsable dentro del 911 porteño que lo dio a conocer.



En el operativo se secuestraron cuatro celulares, prendas de ropa interior femenina y un balde con agua y lavandina donde había ropas con manchas, según voceros policiales.



Nancy desapareció el viernes 26 de noviembre por la tarde y quedó registrada por las cámaras saliendo del edificio de la avenida Santa Fe 3770 de Palermo donde trabajaba como empleada y niñera en una casa de familia.