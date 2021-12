Quiere ser el primero

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Guaraní está cerca de cumplir su primer objetivo en el torneo Regional. La clasificación a la siguiente etapa de la región Litoral Norte está a sólo dos resultados.



La Franja necesita derrotar a Olimpia en Villa Sarita y también una ayuda de Mitre, que debe ganarle a Sporting en Santo Pipó. Con esa combinación, el conjunto franjeado se meterá en los octavos de final de la región Litoral Norte.



Los dirigidos por Carlos Marczuk lograron un trabajado triunfo el pasado domingo ante Sporting en Santo Pipó por 2-1 y la victoria de Olimpia el lunes ante Mitre dejó a Guaraní solo en la cima de la zona 1.



Desde las 20.30, la Franja será local en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira ante los obereños, por la 4 fecha de un grupo que puede empezar a definirse esta noche.



Para armar el once inicial, el DT franjeado no contará con Jonatan Medina, quien fue expulsado en la fecha pasada ante Sporting. Su lugar en el lateral izquierdo podría ser ocupado por Manuel Roa, quien en varias oportunidades jugó como defensor.



Los tres puntos serán vitales para la Franja, aunque Guaraní saldrá a jugar su partido con el resultado definido del duelo entre Sporting y Mitre. Los de Villa Sarita necesitan una derrota de los de Santo Pipó para ir por la clasificación.



El encuentro entre el Albirrojo y el Auriazul se jugará desde las 17 en Santo Pipó, con el arbitraje de Alejandro Sanabria, de la Liga Posadeña.



Para Mitre será la oportunidad de recuperarse tras el traspié en Oberá ante Olimpia, mientras que Sporting jugará su último partido en casa y necesita los tres puntos para mantener la ilusión de avanzar de ronda.



Un empate dejará a los dos lejos del objetivo de alcanzar a Guaraní en la parte alta y dejará abierta la pelea por el segundo pasaje a la siguiente fase al rojo vivo.



El calendario apremia, por lo que esta semana se definirá la zona de los misioneros en el torneo Regional. Luego de los partidos de hoy, los equipos apenas tendrán dos días de descanso, ya que volverán a jugar el martes por la 5ª fecha y todo se definirá el próximo fin de semana, cuando se dispute la 6ª y última fecha de la fase de grupos.



Entradas en el estadio

Para el encuentro de esta noche las entradas se venderán desde las 9 en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Las populares tendrán un valor de $500 para no socios y $200 para socios. Damas y jubilados pagarán $300.



Las plateas arrancarán en los $700 (sur y la techada para los socios). La techada para los no socios costará $1.000 y la preferencial saldrá $1.500.