Araujo niega vínculos con el contrabando de soja

viernes 03 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

El jefe de la Unidad Regional II de Oberá, comisario mayor Héctor Martín Araujo, negó sus vínculos con el contrabando de soja, actividad por la que el 5 de noviembre la Justicia realizó un megaprocedimiento, con allanamientos y detenciones en varias localidades de Misiones.

Expresó que “no tengo noticia alguna de estar imputado en la causa, a la que no fui citado siquiera como testigo”, ampliando que “no tengo amistad alguna con el señor Marcos Duette en forma personal, la escasa relación que tuvimos este año fue institucional (por ser el jefe de Gendarmería de Oberá)”. También negó conocer a otro de los imputados, Francisco Eladio Morel.

“Desconozco lo que hayan hablado los imputados en la causa, en la que no tuve participación alguna, ni directa, ni indirectamente”, insistió.

También aseveró que “mientras fui jefe en El Soberbio, el contrabando y otros productos se circunscribía a hechos aislados, y en todos los procedimientos que se realizaron se dio intervención a ATM o justicia correspondiente”. En este sentido, puntualizó que “nunca fue imputado en ninguna causa relativa al contrabando de soja y/o otros productos”.

“No es de mi conocimiento el apodo que se menciona en la nota en cuestión”, añadió, y aseveró “vínculos inexistentes” al respecto.

El descargo del funcionario policial se conoció luego de la nota publicada por El Territorio el pasado 29 de noviembre, en la cuál se relevó, mediante el acceso a parte de las transcripciones de las escuchas que están en el expediente, que dos de los imputados hablaron sobre él tras conocer que la Policía de Misiones había incautado dos cargas de granos.

“Si Marcos le conoce, ¿por qué no habló con él? Viste que no pregunta boludo, si es íntimo amigo de Marcos, son re compinches ellos boludo. Decile de parte mía que hable con Marcos por el tema de Araujo. Yo sé que él es muy amigo de él, es muy amigo de él, íntimo te digo, por ellos hablan de esas cosas, viste que los jefes son así. Decile que aumente mi cuotita también, porque yo me estoy arrimando al tambo. Con eso arreglás todos los problemas, con ese Araujo arreglás todo”, señaló el cambista a lo largo de la charla según las transcripción de la escucha incorporada a la causa. Y luego dio más detalles acerca de a quién se refería: “Araujo estaba ahí en El Soberbio, ¿te acordás? Y de ahí se fue jefe de Oberá”.