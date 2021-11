Llamativo olvido de cuatro testigos en la continuidad del debate por el asesinato de Wasyluk

martes 30 de noviembre de 2021 | 9:11hs.

Ricardo Espinoza no recordó nada de lo que declaró en la investigación. //Fotos: Cristian Valdez.

Con la declaración de cuatro testigos y dos imputados, se inició en Oberá la tercera jornada de debate oral por el asesinato del agricultor Hugo Miguel Wasyluk (38) -en abril de 2011 en la localidad de Villa Bonita- que tiene en el banquillo a 13 policías de la Unidad Regional II acusados por los delitos de "tortura seguida de muerte, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Llamativamente, los dos testigos del operativo de detención sobre la ruta y dos que en aquel momento estaban detenidos en la Primera de Oberá cuando la víctima fue alojada en la celda dos, no recordaron prácticamente nada de lo que manifestaron frente al juez en la etapa instructoria, pese a que le fueron recordadas por lectura algunos tramos de aquellas declaraciones. "No recuerdo, pasó mucho tiempo" fue la respuesta más escuchada en la sala de debates.

Juan Carlos (57) y Marcelo Mojsiuk (37), testigos presenciales del procedimiento sobre la ruta provincial 103 fueron los primeros en presentarse frente a los jueces: Francsico Aguirre (presidente), José Pablo Rivero y Jorge Villalba (subrogante).

"No me acuerdo, es que pasó mucho tiempo", fue la frase que más utilizó el de menor edad, aunque admitió que aquella noche regresando en moto hacia su casa, se cruzó con Wasyluk caminando por el medio de la ruta hasta que instantes después "llegó una camioneta sin las balizas encendidas (ni las sirenas) y cuando paró recién noté que era de la policía".

Recordó que frenó su moto "a unos 50 metros" de distancia del operativo y vio a la víctima "esposado, acostado en la caja de la camioneta" y que Pedro De Mattos (uno de los policías imputados y chofer del móvil en aquel momento) le mostró "un cuchillo que dijo le habían incautado".

Esa secuencia del cuchillo también fue vista por Juan Carlos, quien declaró que "De Mattos lo mostró diciendo que le habían incautado a Hugo".

Recordó que "estaba sentado en mi casa con una sobrina en el regazo y por la ventana veo que mi sobrino se estaciona con la moto en la entrada. Paró en la ruta, atrás, el móvil policial. Dejo a la nena para la abuela y salgo a ver qué pasó. Hay unos 80 metros de casa hasta la ruta y cuando llego le pregunto a mi sobrino y me dijo que la policía detuvo a Wasyluk", detalló.

Fue en ese momento que "el chofer del móvil (De Mattos) me muestra un cuchillo, diciéndome que le incautaron al detenido. Fue rápido", declaró y añadió que "estuve ubicado a 4 o 5 metros del móvil desde donde vi a Wasyluk en la parte de atrás de la camioneta, no sé si estaba esposado. Estaba en silencio, no lo escuché quejarse. Era una noche oscura y de poca visibilidad".

Sobre el final coincidieron que nunca tuvieron problemas con la víctima. "Éramos vecinos, cuando hablamos o nos cruzamos no era agresivo ni violento", dijo Juan Carlos, agregando que por los años de amistad le había puesto el apodo de Leoncito.

En la Primera

Por su parte, Ricardo Espinoza, quien estaba preso cuando la víctima fue alojada en la Primera tampoco recordó nada, aunque en su momento había declarado que desde su celda escuchó a Wasyluk "quejarse y pedir por su mamá y agua", más allá de haber visto que en otro momento "lo llevaban esposado entre varios y uno de los policías dijo que deje de mirar porque me iban a llevar también", no recordando quién de todos los imputados.

Igual condición para Santiago Werbez, también ex detenido en la dependencia obereña, quien ante los magistrados dijo que "estaba durmiendo, no recuerdo qué pasó, no vi nada", pese a que su declaración durante la investigación había sido mucho más sustanciosa.

Tanta coincidencia en el sugerente olvido llevó a que uno de los representantes de la querella, Rafael Pereyra Pigerl, en un momento preguntara a uno de los testigos si tenía miedo, a lo que dijo que si, que nunca había estado en un juicio.

En breve podrían declarar dos acusados, uniformados que prestaban servicios en la Primera y que están imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber accionado ante el pedido de ayuda de Wasyluk.