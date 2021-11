Azzaro, tras su aparición en la gala del Balón de Oro: “Messi debe pensar que soy un boludo”

lunes 29 de noviembre de 2021 | 19:42hs.

Flavio Azzaro habló de su inesperada aparición en la ceremonia del Balón de Oro, que consagró -por séptima vez- a Lionel Messi (34) como el mejor jugador del mundo.

La transmisión oficial rescató viejas declaraciones de Azzaro contra Messi y el periodista se convirtió en viral en redes sociales.

"Messi nunca le hizo ganar un partido importante a la Selección", fue la frase del periodista deportivo que se emitió en la gala del Balón de Oro.

En Polémica en el bar, Azzaro se refirió a lo sucedido, explicó en qué contexto dijo aquellas polémicas frases y por qué ahora cambió su opinión sobre el delantero del PSG y la Selección Argentina.

"Messi pensará 'mirá lo que dijo este boludo'. Es lo que yo diría en su lugar. Lo entendería perfectamente", arrancó señalando Azzaro.

"Lo dije porque lo sentía. Estaba enojado porque Argentina estaba quedando afuera del Mundial en primera ronda. Messi para mí estaba jugando pésimo", señaló el periodista, que detalló que dicha opinión data de cuatro años atrás, cuando la Selección Argentina se encontraba disputando el Mundial de Rusia 2018.

Luego, Azzaro destacó que cambió su visión sobre el delantero: "Hoy pienso otra cosa. Pienso que Messi demuestra otra actitud, otro liderazgo... Capaz él cree que siempre fue igual. Si hay algo que no me molesta en la vida es reconocer cuando cambio de parecer. Es parte de la vida cambiar de opinión".

"Después, que me hayan elegido a mí solo puede tener alguna connotación por detrás... Antes se dice 'todos los periodistas criticaban a Messi', algo que tampoco es verdad", remarcó.

"No todos tenemos que estar enamorados de alguien. A mí Messi no me llegaba. Y hoy, después de haber crecido y haber viajado mucho, creo que Messi es un tipo que le dio mucho a la Selección... le ha dado mucho a la Argentina, no a la Selección específicamente".

"Pedir perdón, no, es un montón", remarcó Azzaro, y luego contó qué le diría a Lionel en caso de cruzárselo personalmente: "Si me lo cruzo y charlo con él, le diría 'che, boludo, estaba enojado'".