El pase sanitario se realizará desde la app Cuidar

lunes 29 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Tras conocerse la existencia de la nueva y peligrosa variante de coronavirus Ómicron, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, brindó detalles de cómo se implementará el pase sanitario a eventos masivos para las actividades de más riesgo: eventos masivos y en espacios cerrados.



“Va a estar en la app Cuidar, es algo que tiene cierta complejidad, pero en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) hubo acuerdo en que este es el momento de implementar esta nueva estrategia”, detalló la funcionaria.



El ministro de Salud Pública de la provincia, Oscar Alarcón, estuvo presente y había confirmado a El Territorio que “vamos a pedir a que cada institución pública y privada colabore así como los intendentes”.



Aún sin fecha cierta de implementación, pero con altas probabilidades de que sea el mes entrante, Vizzotti solicitó la colaboración de las provincias, los municipios y el sector privado para realizar los controles necesarios. “Si no se empodera para utilizar la app o realizar los controles, la medida va a tener menos impacto”, señaló.



“El pase sanitario que acordamos con las jurisdicciones es tener el esquema completo desde los 14 días antes de realizar esa actividad de mayor riesgo, que son eventos masivos y actividades en lugares cerrados. Estamos trabajando con innovación, que ya está listo, para implementar este pase sanitario con la aplicación CuidAr y con Legal y Técnica para definir la normativa”, indicó la funcionaria.



En ese sentido, señaló que la implementación de ese pase sanitario “va empezar a estimular” y “ver quiénes se han relajado o han dicho ‘bueno lo hacemos más adelante’.” Por eso, dijo que que acelerar esa idea “es muy importante”.



Vizzotti aseguró que el pase ya está diseñado hace algún tiempo. “Se viene trabajando hace bastante porque tiene cierta complejidad. Estamos trabajando con Innovación hace semanas porque sabíamos de la necesidad de implementar el pase”, afirmó.



La funcionaria destacó en una conferencia el viernes pasado que Argentina está en “una situación favorable”, con una “cantidad de casos bajos” pese a la “circulación de la variante Delta”, que “es del 90 por ciento”, y expresó que “se está estudiando una nueva variante de preocupación más transmisible”, sobre la que “aún no hay información sobre su letalidad y su respuesta a las vacunas”.



Vacunación

“Aceleremos la vacunación, minimicemos el riesgo. En esos lugares que son espacios cerrados y en eventos masivos es donde hay mayor riesgo. Si las personas están con su esquema completo el riesgo de quienes asistan a esos eventos también baja y el riesgo de un impacto sanitario en el país también baja. Si las provincias nos empoderan y podemos hacer los controles con la app va a tener menos impacto”, dijo.



Sin embargo, se mostró preocupada. “Tenemos a siete millones de personas en condiciones de recibir la segunda dosis y de completar el esquema pero todavía no lo han hecho”. Y agregó: “Debemos avanzar muy rápido en que se completen los esquemas previstos.