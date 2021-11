River estrena su título de la Liga Profesional en Rosario frente a Central

domingo 28 de noviembre de 2021 | 14:30hs.

River Plate, flamante campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en forma anticipada, visitará hoy a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la fecha 23 del certamen.

El encuentro se jugará a partir de las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, de Central, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por TNT Sports.

El equipo "millonario" que conduce Marcelo Gallardo alcanzó los 52 puntos tras golear a Racing Club el jueves último por 4 a 0 y se coronó en forma anticipada, con una sentida vuelta olímpica, ya que sacó 12 de ventaja a sus escoltas Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba cuando apenas quedan nueve por jugarse.

En cuanto a la formación de River, el "Muñeco" Gallardo recuperará hoy a sus marcadores laterales Milton Casco y Fabrizio Angileri, quienes cumplieron una fecha de suspensión cada uno.

Los que dejarán el equipo son Robert Rojas y Javier Pinola.

En cuanto a Central, tiene 30 puntos y en la fecha pasada sorprendió a Colón y lo goleó en Santa Fe por 4 a 1 con tres goles anotados por su capitán, Marco Ruben, todos de cabeza, y el otro de Emiliano Vecchio.

El goleador Marco Ruben, nacido hace 35 años en Capitán Bermúdez, superó con 97 goles la marca de 94 del "Matador" cordobés Mario Alberto Kempes y quedó a uno del "Torito" Waldino Aguirre para convertirse en el máximo goleador de la historia de Central en el profesionalismo.

De todas maneras, no todas son buenas para Central, ya que su arquero Jorge Broun sufrió la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, será operado y no jugará hasta mediados del año que viene, en una baja sensible.

En cuanto al historial, jugaron 150 veces con supremacía de River, que ganó en 78 ocasiones contra 30 de Central, y además hubo 42 empates.