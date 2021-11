Insisten en aplicar medidas para que no haya más limitaciones para el envío de combustible a la provincia

martes 23 de noviembre de 2021 | 10:05hs.

El Territorio reflejó en ediciones anteriores sobre la faltante de combustibles en ciudades fronterizas tras la reapertura de los pasos como corredores seguros y Tránsito Vecinal Fronterizo.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, había manifestado que se pidió a Nación para que no haya más limitaciones para el combustible que requieren las estaciones de servicio de la provincia. En diálogo con El Territorio, el mandatario explicó que hay conversaciones con las petroleras para que se asegure el carburante hacia las provincias.

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste Argentino (Cesane), Faruk Jalaf, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: "Lamentablemente no es culpa de los extranjeros, los faltantes se dan en Iguazú porque anda a combustible de nafta y se puso un cupo que lo impuso la petrolera, ya desde antes veníamos con un tope en la provincia de consumo de gasoil porque los precios están por debajo de los números internacionales".

"Cuando se congelan precios hay una demanda mayor de los países limítrofes como en Iguazú e Irigoyen y todavía no ha ocurrido en Posadas pero lo va a ser porque nuestro combustible está a mitad de precio que en los países limítrofes, ellos vienen con una moneda fuerte y les resulta barato porque es el de menos costo en toda la región", dijo.

El titular de la Cesane argumentó que el cupo lo pone la petrolera y "el gobernador ya ha hecho un reclamo ante la Secretaría de Energía para que lo eliminen ya que que como provincia el consumo es mayor porque no se utiliza gas. La primer provincia en recuperarse como industria, comercio y salud fue Misiones y eso trajo aparejado un aumento en toda la actividad económica entonces nos pusieron un cupo, en el interior tenemos problemas de gasoil y en la frontera es la nafta".

"Ya hay faltantes de combustibles porque la demanda es mayor a la habitual, no está preparada la infraestructura y se demora todo y nos obliga a racionar el producto en zona de frontera. Venimos de dos años de pandemia que estuvimos prácticamente parados que se vendía un diez por ciento y teníamos que mantener la infraestructura y ahora que comenzamos a remontar no nos prevén del producto para atender la demanda", alertó.

Finalmente destacó que el problema se agrava ya que tanto los camiones brasileños o chilenos llegan con lo justo "y llenan el tanque en la provincia y ese es otro plus y no se va a solucionar hasta que no aumente el precio".