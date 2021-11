Ajustan los preparativos para bicicletear hasta Itatí

martes 23 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

A dos semanas del Día de la Virgen, quienes se prepararon para ir en bici hasta Itatí, ciudad correntina que concentra esta celebración en la región, están colmados de ansias. Con el envión de la prueba que significó este último domingo la procesión a Loreto, muchos grupos ya están organizados para el próximo viaje, teniendo en cuenta que el año pasado estuvo todo vetado por la pandemia.



Como una de las particularidades de esta nueva peregrinación, “este año quien fue el promotor de hace 40 años, don Teófilo Zurdel, pidió que se salga del monumento de las 4 banderas en la Costanera’’, contó Antonio Magnani, que hace alrededor de 25 años pedalea hasta Itatí.



Así, en vez de concentrar en la rotonda, el punto de encuentro principal este 2021, será la costa, el 6 a las 4 de la madrugada.



Destacando que hay grupos que se vienen preparando hace cuatro meses o más, el ciclista experimentado recalcó en diálogo con Radioactiva que ‘‘hay que tener conciencia’’ del desafío que implica recorrer tantos kilómetros en bicicleta y por ende ‘‘hay que entrenarse para ir’’.



Entendiendo que cada vez son más los participantes, Magnani subrayó que ‘‘hay una peregrinación que es la madre, que nació hace 40 años, pero con el tiempo muchas personas reunieron grupos que van y llevan sus virgencitas. El último año que fuimos, contamos 60 carritos de Misiones’’.



En esa línea ponderó que año a año se suman más mujeres y sobre todo niños y adolescentes ‘‘que antes no se veía’’ y que entonces el evento en sí se convirtió en una experiencia ‘‘muy familiera’’, grupos de hermanos, primos, padres e hijos que se unen para pedalear juntos.



‘‘Yo siempre voy a agradecer a la vida. Yendo a Itatí en bicicleta me cambió mucho mi forma de ser, mi forma de pensar y entonces le voy a agradecer que tenemos salud, trabajo, que todos andamos bien’’, expresó Magnani e indicó que al llegar, nadie contiene la emoción.



Por último recordó que este viernes comienza la novena en la Iglesia Santa Rita y que desde la parroquia de Itatí pidieron si cada persona puede llevar algún alimento no perecedero para donar.