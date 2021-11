“Los años salvajes” de Fito Páez desfilan en su nuevo disco

martes 23 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Momentos de rabia rockera, intensos pasajes baladísticos y algunas gemas pop conforman el universo sonoro de Los años salvajes, el nuevo disco de Fito Páez lanzado en el Día de la Música, en el que el artista rosarino, entre otras cosas, hace desfilar a los diferentes personajes que marcaron su vida.



El amor actual, su padre, sus abuelas, Fabiana Cantilo, Oscar Wilde, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Batato Barea y Gandhi son algunas figuras a las que Fito menciona de manera celebratoria.



Pero así como repasa su vida y recuerda Los años salvajes, el músico también se reserva momentos para hacer un diagnóstico de la vida moderna y las sociedades neoliberales, y alza banderas de la defensa de la alegría, más allá del contexto.



Allí es donde aparece su conocida y probada faceta de cronista, a pesar de que el propio artista rechazó de manera tajante tener ese estatus en entrevista con Télam el año pasado, con motivo de los 30 años del disco Tercer Mundo.



Es generalmente en estos pasajes en donde pone en marcha su veta más rockera, así como prefiere las baladas a la hora de cantarle a sus afectos y los cortes pop cuando llega el momento de la viñeta costumbrista de última generación.



Con un invitado de lujo como Elvis Costello en el corte Beer Blues y Fabiana Cantilo en el tema que le da nombre al disco, Fito se rodeó en esta ocasión del percusionista Luis Conte, el baterista Abraham Laboriel Junior -de la banda de Paul McCartney-, el bajista Guillermo Vadalá, los guitarristas Michael Landau y Juani Agüero, y Diego Olivero en teclados.



En apenas tres días de estudio en Los Ángeles, el rosarino registró esta obra, producida junto a Olivero y Gustavo Borner, que se presenta como la primera de una trilogía que tendrá su segunda entrega en febrero, que se anuncia como un álbum instrumental junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa; y una tercera placa de solo piano.



El disco que en la portada muestra a un joven Páez -de la época de Del 63 y Giros- abre con Vamos a lograrlo, el corte que ya había sido anticipado semanas atrás, con su irresistible groove en el bajo y una guitarra que traza un riff rockero, sobre la que se monta una lírica que invita a dar pelea a pesar de lo desolador del paisaje social.



La misma temática se mantiene en Lo mejor de nuestras vidas, en donde sobre un rock que va variando su ritmo se advierte que “la vida no vale nada sin luchar”.



El tercer corte, el también rockero Shut up impresiona por el inicio de su letra, que dice “no balees a los pibes, ¿qué clase de hombre sos? No los riegues de balas”, lo cual es imposible no asociar con Lucas González, el joven asesinado días atrás en un caso de gatillo fácil.



Caballo de troya es la primera balada del disco, que va ganando en grandilocuencia sonora a medida que avanza la orquestación; y la sucede un corte más pop, al momento de la romántica Sin mí en vos.



El pulso pop crece un poco más en Lili and Drake, una historia de amor costumbrista aunque con los condimentos que le impone la modernidad.



“Encuentros cercanos” es una balada en homenaje a Fabiana Cantilo, en donde además del amor que subyace la letra, se ponen en evidencia algunos aspectos de “Los años salvajes”.



Acompañado de Elvis Costello, Fito narra en Beer Blues un encuentro de amigos en un bar y el transcurrir de las charlas, en una canción que suena a despedida, acaso por ese halo que la atraviesa de bar vacío que solo permanece abierto por los dos parroquianos que resisten.



Finalmente, acompañado por Fabiana Cantilo, ahora sí el rosarino recuerda Los años salvajes, en una canción de corte confesional en la que el artista concluye que lleva en su piel “las heridas de este viaje”.



Fito Páez se presentará el 11 de diciembre en el Hipódromo de Rosario y el 15 en Capital Federal.



De esa manera, podrá saldar una vieja deuda con sus seguidores de su santafesina ciudad natal, debido a que debió cancelar a último momento el show del 13 de marzo de 2020, en el que en el día de su cumpleaños iba a presentar el disco La conquista del espacio, por el inicio de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus. Mientras tanto, Fito Páez sigue produciendo.