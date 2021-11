Joven madre denunció acoso de su ex pareja en Oberá

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

“Sólo por hacerte de la loca voy a ir a meter fuego la casita vas a ver perra de mierda o sino voy a mandar que te acuchillen todo vas a ver”, señala textualmente la amenaza vertida por un joven de 19 años hacia su ex pareja y madre de una beba de seis meses.



La destinataria del WhastApp tiene 15 años y se encuentra aterrorizada, ya que en más de una ocasión fue víctima de violencia por parte de la misma persona.



Por su parte, Soledad Rodríguez (32), madre de la menor, alertó sobre los antecedentes del implicado y las múltiples denuncias que pesan sobre él.



En diálogo con El Territorio, precisó que “la última denuncia fue el viernes pasado (12 de noviembre) porque le sacó por la fuerza la beba a mi hija, se escapó corriendo y le tumbó a la criatura. Le pudo haber matado, pero sólo estuvo preso un día y le largaron”.



Dicho incidente se registró en un asentamiento de Villa Lindstrom, donde la adolescente residía con su beba. Luego del hecho se mudaron a la casa paterna.



La chica y el joven convivieron poco más de un año en una casilla en el barrio San Miguel. Comentó que los primeros meses no hubo inconvenientes y el implicado trabajaba en diferentes changas, sobre todo olería.



“Pero se fue poniendo violento, sobre todo cuando tomaba y me empezó a pegar. Cuando quedé embarazada empeoró. Una noche me pegó en la panza y me dijo que no quería la criatura, que era mejor si perdía”, aseguró la menor.



Fue así que decidió comentarles a sus padres lo sucedido, radicó la primera denuncia y se alejó del muchacho. Luego se sucedieron otras cuatro denuncias.



“No me deja en paz. Molesta y dice que quiere ver a la hija, pero no me ayuda. Al contrario, el viernes pasado llegó de madrugada y estaba a los gritos. Entonces le llevé a la beba para que la vea; ahí él la alzó, salió corriendo y por el caminó tropezó y la tiró. Y la dejó ahí nomás, llorando. Por suerte yo fui corriendo y la levanté enseguida”, detalló.



A su lado, su madre subrayó “parece que las autoridades esperan que pase lo peor para actuar, porque hacemos denuncias y no pasa nada. Está preso un día, le largan y sigue haciendo lo que quiere”.