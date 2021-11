Hoy no habrá testeos en el Ex Materno Neonatal

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Desde el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones, (Lacmi), dieron a conocer que el centro de testeos de Covid-19, que funciona en el predio del ex Hospital Materno Neonatal en el Parque de la Salud, no realizará testeos hoy.



El motivo es el fin de semana largo, ya que el sábado 20 de noviembre se celebró el Día de la Soberanía Nacional, fecha que resultaba inamovible, mientras que hoy 22 fue declarado día no laborable exclusivamente con fines turísticos. En este contexto, mañana se retomará la actividad.



Cabe recordar que el centro ubicado en el ex Hospital Materno Neonatal de Posadas atiende de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 13.30 a 18.



Desde el mes de septiembre no se realizan testeos los domingos debido a una disminución de la demanda.