Los menores siguen creciendo

Misiones dijo presente durante el fin de semana en el 6° Regional de Menores, que tuvo como sede al Club Regatas Resistencia, organizado por la Federación Chaqueña de Tenis y regresó con buenas sensaciones tras una excelente participación.

En single sub 12 mujeres las finalistas fueron dos de la Tierra Colorada siendo campeona Luisana Schonberger Luisana y subcampeonea Albertina Larreteguy, ambas de Eldorado.

En sub 14 varones se coronó el posadeño Joaquín Cardozo tras una excelente campaña.

Además, en dobles damas sub12 también hubo festejo de las representantes de la Federación Misionera de tenis de la mano de la dupla Schonberger/Larreteguy (Eldorado).

En tanto, en doble mujeres sub 14, también siguieron a sus pares del Alto Paraná y cantaron victoria Candela y María Juana Larreteguy.

En sub 12 varones, Dante Zipilivan y Benjamín Soto, ambos de Posadas, alcanzaron el subcampeonato.

Por otro lado, en dobles sub 14 hubo nuevamente finalistas de la Tierra Roja con la coronación de Joaquín Cardozo, junto al correntino Vallarino, y Tiziano Arriola, junto a Romero también de Corrientes, lograron el subcampeonato.

En la llave segunda chance del torneo, en sub 12 se impuso Dante Zipilivan y al vencer a Benjamín Soto; y en sub 14 mujeres, Candela Larreteguyse alzó con el ‘uno’ relegando a Guillermina Micolis. En tanto, en sub 16, Juan Cruz López fue subcampeón.