Ingrid Grudke: “Nunca sufrí por amor”

miércoles 17 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Ingrid Grudke es la protagonista de esta semana de Íntimo de la revista Gente. Se trata de la sección que dedica la publicación a entrevistas reflexivas a reconocidas personalidades de distintas áreas de la sociedad y la cultura. Y que se acompaña de una cuidada sesión de fotografías.

La obereña de 45 años, en la entrevista realizada por Gustavo Méndez y publicada ayer, confesó que su pareja Martín Colantonio trajo mucha paz a su vida. Dijo que están felices de convivir en su chacra de Los Helechos, Misiones, y admitió que el sexo “debe ser un 10 en su relación”.

“Cierro el 2021 de manera asombrosa, con un reseteo de mi vida. Me volví a resetear en un montón de cosas, a nivel personal y a nivel laboral”, confesó la modelo y actriz nacida en Oberá, Misiones

En pleno encierro, Grudke descubrió el mundo del Fit Model, comenzó a entrenar, modificar su alimentación, y de pronto llegó a competir en Letonia y Sevilla en representación de Argentina.

Además, Grudke decidió pasar la cuarentena y mudarse a su chacra familiar de Los Helechos, localidad ubicada a 14 kilómetros de Oberá, y convivir allí con su novio Martín Colantonio. “Tenemos una pareja de mucha armonía, yo defino nuestro vínculo con una sola palabra: paz”.

¿Qué cosas reseteaste de tu vida?

Una fue volver a mi lugar Misiones. A decidirme en instalarme allá, y tener una base de pensamiento para cuidar mi cuerpo porque creo que el cuerpo es el vehículo de nuestra vida, y entendí que cuanto más lo cuido mejor voy a llegar a grande.

¿Antes no le dabas importancia al cuerpo?

Sí, le daba importancia, siempre tuve una buena alimentación, de estar saludable, pero entendí que a esta edad tenemos que esforzarnos un poquito más. Me siento mucho mejor que a los 20 y digo que es por la buena alimentación. Antes por ahí no le daba tanta bolilla, tal vez porque genéticamente estoy bien.

¿Tuviste un reseteo de lo sentimental?

Yo siempre fui una persona de darle mucha importancia al prójimo, al compartir, al saber vivir en armonía, en la empatía. A mí me hizo muy bien convivir con Martín, encontré a una persona que piensa similar o igual que yo. Que todo fluye. Libertad de ser como cada uno quiere ser, de estar desde el apoyo, porque la pareja es una construcción, el amor es una construcción. Uno tiene la atracción al inicio de una relación que naturalmente o biológicamente siempre uno necesita atraerse. Pero después, todo el amor es una construcción y a mí me pasó eso, que construimos en un año un montón de cosas lindas con mucha paz, paz interior, tener armonía, bienestar, pensar en el prójimo, como que de ese lado lo reforcé.

¿Y un reseteo profesional…?

Sin dudas que la cuarentena es un antes y después en mi vida profesional. En la vuelta a la exposición mediática me llevé una grata sorpresa que a la gente y a los medios de comunicación les interesara tanto lo que hice con mi cambio de alimentación, de ejercicio y de vida sana, salté del mundo de la moda y artistas a otro lugar, a un torneo deportivo internacional, viajar como deportista argentina interesó mucho. Entonces profesionalmente, por más que es otra área, sorprendió a los medios que yo me animé a hacer algo distinto. Eso volvió a exponerme en diferentes lugares y que otra vez las marcas o medios me convoquen, cosa que a mí me gusta porque creo que me han apoyado muchísimo los medios, en cada revista, con cada periodista, siento que ayudaron muchísimo en mi carrera. Eso fue una de las cosas fuertes. Y después también un interés fuerte en lo actoral, por ejemplo, la película que filme el año pasado ‘Alma pura’, me encontré este año que fue elegida en el festival de cine independiente en Nueva York. Quedó dentro de las miles de películas.

¿Encontraste algo en común entre esos dos mundos del modelaje y del Fit Model?

Para mí es medio mito de que todo el mundo ve que entre las modelos hay competencia, yo nunca sentí eso, la competencia es conmigo misma, de superarme, de estar en un lugar para que me elijan por lo que trabajé.

¿Nunca pediste cerrar o abrir un desfile?

Jamás. Nunca. Y podés preguntarle a todos los diseñadores. Quienes lo piden, es problema de ellos. Si empiezo a exigir cosas yo después no sé si me eligen. A mí me gusta que me elijan, que decidan que yo estoy ahí porque me lo gané, que el público me elija porque me lo gané. Es fácil imponer, sé que hay un montón que dicen o hasta han pagado tapas de revistas para estar pero yo todo lo que hice fue porque me eligieron y eso es lo que me gusta a mí. Y no olvidarme de donde vengo. Yo vengo de una chacra en el medio del campo misionero en donde no conocía al mundo artístico, no sabía lo que era ser modelo, no miraba televisión. Entonces para mí siempre fue aprender algo nuevo, ver algo distinto y me divierte y me gusta, por eso soy diferente a lo que todo el mundo cree que son todas las modelos.

Contaste que tuviste que pasar una situación súper difícil de abuso a los 23 años, ¿cómo fue el día después de que lo contaste?

No es un caso específico. Suena muy fuerte cuando dicen abusar, la gente se horroriza. Pero creo que es más horrible que lo naturalicemos. Hubo momentos y situaciones incómodas por eso lo digo, pero realmente a mi no me afectó. Ahora porque todo el mundo lo cuenta, yo supe defenderme en un momento, encararlo y solucionarlo. Creo que ahí tuvo que ver mucho mi mamá de cómo me crió ya sabiendo que de entrada hay cosas que están mal y yo no lo viví traumáticamente. Antes, lamentablemente, era común que en un boliche te toquen la cola.

¿Con otras parejas habías sufrido por amor?

Uno va aprendiendo, cosas que por ahí ya no queres. Siempre que es una pareja, como dice la palabra, que sea pareja, respetarnos, en los gustos, en las decisiones que cada uno quiere tomar, en los trabajos. Que sea armonía. Tampoco creo que nunca sufrí por amor, suena duro pero es la verdad. A mí me gusta tener una persona al lado pero también siempre fui independiente, muy autónoma, muy de decidir lo que quiero hacer. Eso de casarse y tener hijos o llegar a una edad y tener novio porque sí no me parece. Yo nunca me estresé, nunca lo pensé.