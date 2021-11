Herrera Ahuad convocó al diálogo a los diputados nacionales electos

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

El gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad saludó ayer por la mañana a los diputados nacionales electos por Misiones en la jornada electoral del último domingo. En el marco de una recorrida por las obras de la ruta 105, y a través de un video en las redes sociales, el primer mandatario destacó la ejemplaridad de la tercera elección del año y reiteró sus felicitaciones a Martín Arjol, Florencia Klipauka (ambos de Juntos por el Cambio) y a Carlos Fernández (del Frente Renovador).



Asimismo, aseguró poner a disposición el acompañamiento del gobierno provincial, al tiempo que anunció que “los estaré convocando para trabajar en conjunto sobre las necesidades de los misioneros”.



En ese sentido, agradeció la participación del electorado como también a quienes trabajaron en la jornada. Además, aprovechó para saludar al electo intendente de Colonia Wanda, Andrés Cúper, con quien se reunió en horas del mediodía (ver página 6).



Por último, el gobernador aseguró que los misioneros “se han expresado y nos dieron la oportunidad de seguir trabajando y gestionando los recursos que hacen a los derechos de todos”.



Tal como lo publicó este medio en la víspera, y de acuerdo a los números finales, el frente Juntos por el Cambio en Misiones obtuvo el 40,91 por ciento de los votos en los comicios legislativos, quedándose con dos lugares en la Cámara Baja.



De esta forma, con una participación del 68,90 por ciento de los ciudadanos empadronados, Juntos por el Cambio logró 256.090 sufragios, el 40,91 por ciento. Por su parte, el Frente Renovador de la Concordia obtuvo un total de 229.225 votos en toda la provincia y consiguió el 36,62 por ciento de los votos.



En cuanto a la participación, se registró un 68,90%. Según los datos oficiales, fueron 650.175 misioneros los que concurrieron a las urnas para la votación de medio término.



Por el diálogo



"Las cuestiones que hemos planteado en campaña fueron escuchadas por el misionero, con un resultado contundente en la provincia". Martín Arjol. Diputado nacional electo

Un día después de los comicios, y en un análisis más minucioso, el electo diputado Martín Arjol dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva y se mostró satisfecho por los resultados, al tiempo que indicó que “hay una alegría enorme y estamos muy contentos porque las cuestiones que hemos planteado en campaña y en particularmente dos que eran plantear que había que corregir el rumbo de Argentina y volver a poner a Misiones en la agenda del país fueron escuchadas por el misionero, con un resultado contundente en la provincia”.



Remarcó que desde el frente “siempre estuvimos convencidos, por los resultados que habíamos obtenido en las Paso. Estábamos convencidos de que Juntos por el Cambio iba a hacer un gran equipo, que íbamos a trabajar en conjunto y eso se mostró”.



Arjol ponderó además el aumento en la cantidad de votos respecto a las Paso y el triunfo en distintas localidades.



Sobre el trabajo legislativo que se viene en la Cámara Baja, dijo que es necesaria una agenda común, “nosotros vamos a representar a los misioneros y vamos a llevar esa agenda común, en Argentina hay una grieta moral sobre cómo llevar adelante el país y es una discusión que hay que animarse a dar, pero se tiene que dar desde el diálogo”.



“Seguramente vamos a tener una agenda común con la provincia porque nosotros vamos a legislar allá, pero claramente también vamos a gestionar. Que no tengan dudas de que si nosotros podemos traer algo para los misioneros, por ejemplo, una vivienda más, lo vamos a hacer porque una vivienda más es un misionero y una familia misionera feliz”, adujo.



"Vamos a tener mucho trabajo y posibilidad de vencer alguna de las asimetrías que venimos discutiendo, buscando ese beneficio hacia los misioneros". Carlos Fernández. Diputado nacional electo

Por su parte, y de la misma manera, se refirió el diputado electo por la renovación Carlos Fernández, quien sostuvo que se trató de “un hermoso acto eleccionario donde brilló la democracia, donde los misioneros han podido ir a expresar en las urnas sus ideas, sus sueños, sus inquietudes y esto nos deja una importante lectura”.



“La diferencia no ha sido tan grande, pero es un mensaje de los misioneros en las urnas, así que va a haber que analizarlo con todo el espacio político y también en forma individual y personal en cada intendencia, en cada pueblo, en cada lugar donde se han expresado y ver los resultado, para ver qué debemos ajustar”, dijo.



Atestó que esto también se debe a la situación de pandemia, donde se debió tomar ciertas medidas restrictivas que “han enojado a la gente”. No obstante, adujo que el último tramo de campaña “fue muy enriquecedor, porque había otro humor, había otra alegría en la gente”.



Argumentó que en el Congreso “cobra importancia el hecho de tener este proyecto de misionerista, donde los diputados del Frente Renovador tienen su bloque propio, cuando hay que sumar votos y la discusión es específica vamos a tener mucho trabajo y mucha posibilidad de lograr vencer alguna de las asimetrías que venimos discutiendo, siempre buscando ese beneficio hacia los misioneros”.