Advierten sobre aparición de insectos ponzoñosos

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Con la llegada de la temporada estival en Misiones comienzan a aparecer los primeros casos de picaduras de animales e insectos ponzoñosos en los diferentes puntos de la tierra colorada.



Según explicó Roberto Stetson, responsable del Programa de Animales Venenosos del Ministerio de Salud Pública de Misiones, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, esto se debe a que “las temperaturas cálidas de primavera y verano son favorables para la mayor actividad biológica y la reproducción de los animales e insectos”.



A su vez, explicó que el aumento de las temperaturas incita a que la población realice actividades al aire libre y esto hace que aumente la posibilidad de contactos con las especies peligrosas. “Muchos de ellos se han adaptado muy bien a los ambientes creados por el hombre, como las ciudades, los campos, las chacras”, comentó el especialista.



Stetson aclaró que las especies ponzoñosas que habitan en Misiones no son agresivas, sino que sus ataques, en realidad, se deben a un mecanismo de defensa.



“Ellos no tienen ninguna intención de agredirnos, lo único que hacen es defenderse, tienen venenos inclusive para otras especies que son sus predadores o sus presas, en caso de las arañas y los escorpiones todas tienen venenos porque son cazadoras”, explicó.



En ese sentido recomendó evitar aplastar con una parte del cuerpo a los insectos ponzoñosos, dado que “los accidentes se producen generalmente cuando se los atrapa y se los aprieta”, dijo el funcionario de Salud Pública.



Picaduras de orugas

Cada año Misiones registra alrededor de mil casos de picaduras de arañas, hormigas y alacranes.



No obstante, en los últimos años se registró un incremento específico en casos de picaduras de orugas ponzoñosas en la tierra colorada. Entre ellas la oruga gatiño, cachorrinhos y oruga pollo.



“Estas especies suelen encontrarse en los jardines y cuentan con unos pelos muy largos de color marrón, canela, algunos también son negros, bajo esa pelumbre que parece muy sedosa y suave”, describió.



Pese al aspecto amigable del insecto, el profesional aclaró que “estas orugas cuentan con unas espinitas, como un alfiletero, con las púas hacia arriba que al ponerse en contacto con una piel se inyecta un veneno que es muy doloroso y en muchos casos produce una sensación de asfixia de descompostura, pero no son mortales”.



Por este motivo se recomienda que al momento que se realizan actividades de jardinería o cultivos deben hacerse siempre con guantes y camisas manga larga gruesas, sombreros, pantalones, borcego, entre otras prendas que sirven de protección para evitar el contacto con estos insectos.

El género Tityus es considerado de interés sanitario