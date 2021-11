Presentan el libro “Mi vida universitaria”

lunes 15 de noviembre de 2021 | 10:53hs.

La presentación del libro será el miércoles en el Cine Teatro Municipal San Martín de Puerto Rico, a las 20, donde estará a la venta y lo recaudado servirá para imprimir más ejemplares para donarlos a todas las bibliotecas de la ciudad, dependencias judiciales, Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho en Corrientes.



“El libro ‘Mi Vida Universitaria’ se presentará también en la Facultad de Derecho en Corrientes y en el Colegio de Abogados de Misiones en su sede de calle Santa Fe 1562 de Posadas en fechas a confirmar”, explicó a El Territorio su autor, Julio Cristaldo, y añadió, “escribí y publiqué este segundo libro para agradecer a todas las personas que me ayudaron a alcanzar el título de abogado que fui a buscar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes”.



El abogado había publicado un primer libro, “Parte de mi historia” en la que narra vivencias de chico junto a los amigos del barrio 25 de Mayo, la escuela primaria, la secundaria, la colimba, la facultad, el inicio de su vida profesional y la actualidad de ese momento. “En este nuevo libro narro la parte de estudiante universitario, las vivencias pasadas, la gente que me ayudó de una u otra manera para seguir en la carrera y no abandonarla. Fueron muchas las personas que lo hicieron y trato de nombrarlas a todas, seguramente me olvidé de alguno, pido disculpas por ello”.



“El primero fue Ramón ‘Coquito’ Ferreyra, hijo del dueño de la panadería 9 de Julio de Puerto Rico en la que yo trabajé seis años seguidos, y desde ahí muchas más personas que desinteresadamente me ayudaron durante más de cinco años hasta que me recibí y los que lo hicieron y lo hacen ahora en el ejercicio de la profesión. Sé que tengo que ser agradecido ya que a las personas que se preocuparon por mí y me ayudaron debo tenerlas presente, nombrarlas siempre y la publicación del libro sirve para eso. No sólo para dejar un pequeño testimonio, sino también para que el que lo lea vea que es posible alcanzar una meta sin tener medios económicos suficientes desde la casa o desde el inicio de una carrera”. Para Cristaldo, “el esfuerzo y el sacrificio tienen su recompensa, hay que ser fuerte ante la adversidad y no abandonar el sueño nunca porque superar las dificultades hacen que valga la pena intentarlo cada día”.



Cristaldo nació en Puerto Rico en 1964. Hizo la primaria en la Escuela Nacional Nº 114, la secundaria en la Escuela Normal Nº 3 y la Facultad en la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes; vive y ejerce la profesión desde hace más de 30 años en Puerto Rico.