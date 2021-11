¡Está terrible!

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

El boxeador de la Tierra Colorada Ismael “El Terrible” Flores continúa demostrando crecimiento en España, y el sábado por la noche alcanzó su tercera victoria consecutiva en Europa al vencer, en sólo dos minutos, a Rubén Mariano Martínez (4-4-0,3 ko) por nocaut en el primer asalto en categoría superwelter de la velada llevada adelante en el Pabellón Municipal Badía del Valle, en Barcelona.

La pelea dio cierre a la contienda, a cuatro asaltos, y fue la gran sorpresa la protagonizada por el de Campo Grande, afincado en Barcelona, quien no tuvo problemas ante el siempre combatiente el valenciano Martínez y con una enorme potencia acabo de manera rápida.

Este joven misionero de 22 años, que durante toda su vida trabajó como tarefero, tuvo en junio la chance de mostrar sus cualidades sobre el cuadrilátero por primera vez dentro del campo rentado y nada menos que en Europa y desde ahí ya lleva tres victorias.

Sobre la pelea, Ismael habló con Más y explicó que “fue muy buena. Hicimos el trabajo que venimos haciendo en el gimnasio, salieron las cosas que veníamos practicando y los contragolpes que teníamos que hacer lo hicimos; eso nos llevó como equipo a terminar antes del límite del combate”.

Al igual que en la previa, para el misionero también la contienda resultó más fácil de lo esperado debido a que su rival tiene buenas condiciones.

“Martínez era un rival muy difícil, lo había visto pelear y era muy duro, con una derecha muy potente, pero supimos trabajarlo bien y llevarlo a donde queríamos, perdió el control y pude contragolpear”, analizó.

Tras dos años de haber partido de Misiones con destino a España y luego de atravesar las vicisitudes -el promotor que lo llevó lo dejó sin apoyo-, el presente le sonríe a Ismael, que además de entrenar en el gym Tren Ramírez, de Ángel Ramírez, colabora con el mantenimiento en el gimnasio en el que pasa la mayor parte de sus días.

“Ahora me siento muy bien, entrenando muy duro y no bajo la guardia, todos los días a tope, no tengo casi días de descanso haya o no pelea”, señaló.

Y adelantó que esta fue la última velada de este 2021: “Voy a pelear recién el año que viene porque el cuerpo necesita un poco de descanso”.

Finalmente, el de Campo Grande no se olvidó de sus raíces. “Me motiva mucho el pueblo misionero alentando y que estén siempre atentos a cómo me va. Eso es muy motivador y me hace dar un pasito más cuando estoy decaído, me dan ganas de levantarme y seguir al cien por cien. Siempre digo que no subo solo al ring; cuando voy camino al cuadrilátero voy pensando en el pueblo misionero y se sube toda esa gente conmigo”.