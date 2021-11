Flor Vigna se lanzó como cantante y en redes la acusan de plagio

sábado 13 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Flor Vigna se lanzó oficialmente como cantante y lanzó su primer video clip ‘Uy’ en el que actúa su pareja, el actor Luciano Castro. Este es el primer single de su álbum que tiene 12 temas en total.

En las primeras 24 horas del lanzamiento musical de Vigna, en las redes sociales muchos usuarios comenzaron a decir que el corte ‘Uy’ es un plagio del tema ‘La Cobra’ de Jimena Barón.

Sobre esta acusación que tomó peso en el mundo virtual, en la mañana de ayer fue consultada Barón. La cantante y actriz, que se desempeña como jurado de ‘La Academia de Showmatch’ fue consultada sobre su parecer por el programa ‘Los Ángeles a la Mañana (LAM)’ y dio su opinión:

“Paren un poco chicos. Empecemos por aclarar que yo no inventé nada”, dijo con su simpatía de siempre y agregó, “yo no escuché el tema ni vi el video asi que no puedo ponerme a opinar de lo que no sé. Ella (Vigna) se acaba de lanzar como cantante, no hay que empezar a buscar cosas. Repito no ví el video no hay nada que les pueda decir”, dando por cerrado la polémica.