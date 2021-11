Andy recordó cuando quiso enamorar a Renée Zellweger

viernes 12 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Andy Kusnetzoff estuvo en el programa de Jey Mammon por canal América y recordó una anécdota de sus tiempos de notero, cuando quiso conquistar a la estrella de Hollywood, Renée Zellweger hace más de 20 años, luego de una entrevista. “Me fui a dormir y no me quedé tranquilo, me dije ‘No, hay que hacer algo. Esto no puede quedar así’. Agarré un compact, averigüé en que hotel estaba, le dejé una carta con la dirección y un CD de soul, lo que tenía. Y me quedé tranquilo que hice algo”.

Mesesd después recibió una carta. “Estaba firmada como si fuera para un fan”, remató el conductor. En otra oportunidad la volvió a encontrar “Llevame en la limo” le pido y me dijo “No puedo, tengo novio”.