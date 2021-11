La mayoría de los rubros regresaron en Eldorado

jueves 11 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Si bien la pandemia aún no ha llegado a su fin, el proceso de vacunación llevado adelante durante el 2021 provocó una baja en el número de contagios que permitió la vuelta a la normalidad.

Para tomar dimensión de los cambios sufridos en el último año se recuerda la situación que se vivía en noviembre de 2021. El comercio trabajaba en horario reducido hasta las 18; los aserraderos tenían restricciones en cuanto al número de empleados que podían trabajar bajo las más estrictas normas de seguridad; en el ámbito educativo se discutía la vuelta a la presencialidad en las aulas; se analizaba el protocolo a implementar para la reapertura de la terminal de ómnibus.

A fines de octubre el municipio comenzó levantar los retenes que se habían colocado en los distintos accesos a la ciudad; sólo se permitían reuniones de hasta diez personas siempre y cuando fueran familiares, y la mayoría de las prácticas deportivas se encontraban vedadas para su práctica.

Hoy la situación es otra en la mayoría de las actividades pese a que algunas, como las fiestas de recepción, están en evaluación para ser permitidas.“Hoy no tenemos restricciones, en cuanto al número de empleados presentes en los aserraderos. Seguimos trabajando con protocolos como barbijos y otras medidas de seguridad, pero con todo el personal que debe trabajar, y esto sucedió después de los operativos de vacunación”, dijo Román Queiroz, presidente de Amayadap.

En el comercio el horario actual permitido es hasta las 22 y en los comercios de cercanía es hasta las 23. Mientras que para los locales gastronómicos hasta las 5. “Hoy la actividad comercial está bastante normalizada. El horario ha vuelto a lo que era antes de marzo de 2020 cuando comenzó todo”, distinguió el presidente de la Cámara de Comercio, Rafael Agüero.

En los locales gastronómicos como bares y restaurantes, el horario se amplió hasta las 5 aunque muchos de ellos cierran antes por la falta de clientes. “Existe un problema ya a partir dela 12 de la noche prácticamente no hay movimiento, los fines de semana se extiende un poco más, pero no mucho, y no tenemos problemas con el aforo que se ha flexibilizado bastante”, comentó Horacio, propietario de un bar con delivery.

Al movimiento nocturno ayudó la falta de restricciones en el servicio de remises; ya que en noviembre de 2020 sólo podían trabajar hasta las 22, hoy pueden hacerlo durante toda la noche.

Otro rubro que va retornando a la normalidad es el de los hoteles. Hace un año aún ni siquiera estaban habilitados los viajes de larga distancia en colectivo y el movimiento era casi nulo. “Fue un año muy difícil, trabajamos muy poco y sólo con algunos viajantes. Pero este año de a poco se fue normalizando. No es que tengamos la misma cantidad de personas hospedadas que previo a la pandemia, pero la situación ha mejorado mucho”, agregó Graciela, recepcionista de un hotel.

