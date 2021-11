El misterio de Alicia en una tierra de locos sin tiempo

miércoles 10 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

El enigma del tiempo está inexorablemente añadido a nuestra existencia, y a pesar de que mucho de su comportamiento no podemos descifrar, excede nuestro propia historia finita. Se acelera por momentos, se ralentiza por otros y sin embargo parecemos correr detrás del reloj sin tener en cuenta el valor de cada minuto. Cómo gastamos nuestras horas de vida es uno de los interrogantes que surgen en Alicia y el enigma del tiempo, El Musical.

Lejos de las versiones más clásicas o hollywoodenses de los textos de Lewis Carroll, esta megaproducción misionera busca un costado diferente en cada personaje. Con origen en letra, voz y armado plenamente en Tierra Colorada, el nudo de la historia arranca con Alicia cayendo en un profundo sueño. ‘‘Como todos sabemos, amanece en el país de las maravillas, donde no hay tiempo, y entonces ese es el enigma, no es que el tiempo se detuvo, sino que no hay tiempo. Alicia tiene que descubrir qué es lo que sucedió, por qué no hay tiempo y por qué solamente ella lo puede descubrir y son los demás personajes que la guían en ese camino’’, comenzó explicando Gustavo Álvarez, quien desde 2015 le estuvo dando forma al texto final de la obra y hoy se puso al frente de la dirección y producción de la puesta.

‘‘En esta reflexión sobre el tiempo vemos qué hacemos con el tiempo nuestro que tenemos, a qué lo dedicamos. ¿Tenemos que ser quienes debemos ser o quienes queremos ser? Y en cada uno de los personajes, se encuentran diferentes interrogantes que le van generando diferentes crisis a cada uno’’, completó Álvarez, que inició el proyecto pensando en un público infantojuvenil, pero que definió resonará tanto en jóvenes como adultos.

Al socializar su idea, Gustavo se armó de un equipo no sólo comprometido sino que adoptó la obra como propia y que la potenció en diferentes áreas. La idea es mostrar a cada uno de los reconocidos protagonistas de la historia, de manera totalmente original y novedosa, además de incluir una ambientación que permita al espectador sumergirse de lleno en la obra.

Las canciones suenan, ya en el ensayo, atrapantes, pegadizas y reflexivas y se visualiza que el elenco ha hecho propio a cada uno de los complejas figuras. Grunge, rock, pop a lo Lady Gaga y otros tantos géneros darán vida al diverso musical y prometen ser parte de una cartelera cada vez más nutrida y abultada de este tipo de obras musicales en la región.

Con personas que vienen de distintos contextos, el entramado de una pieza homogénea fue complejo pero hoy todos quienes hacen Alicia se hallan como una gran familia funcional.

‘‘Hay cantantes líricos que tienen el desafío de cantar pop, bailar cumbias o entonar canciones un poco más tecno. ‘Hay profesionales y chicos completamente amateurs, por eso para cada uno los desafíos son diferentes e incluso llega un punto en que cada uno se identifica con sus personajes’’, postuló el director, que de la mano de un trabajo minucioso y el empujón de Pepe Cibrián decidió dar forma y vida a la obra.

‘‘Siempre defino al texto como un loco cuento extraño. Es un texto en el cual a Alicia le suceden, desde mi mirada, cosas distintas, cosas nuevas’’, profundizó, al tiempo que recordó que su paso por Infierno Blanco, la puesta de Cibrián Campoy de la que fue parte en Buenos Aires, le habilitó nuevas sociedades que también potenciaron esta pieza. Así, por ejemplo, más allá de generar redes con colegas de otras provincias para fortalecer el teatro independiente y estimular la producción y exhibición de musicales, en particular su amistad con la cantante santafesina Aldana Moriconi le permitió cerrar el armado de las canciones de la obra.

Con la misión de estrenar en febrero de 2022 en la Sala Mandové, el joven misionero se prueba por primera vez en el papel de director general y productor a la vez, pero entiende que el equipo profesional formado lo respalda en cada momento.

Coros impecables empalmados con un histrionismo que deja todo en las tablas, se palpita prometedor. ‘‘Hay un concepto muy interesante, que en Alicia todos están locos y a la vez no. Todos tienen una razón para estar locos y son cuerdos y afrontan la locura a su manera. Creo que muchas personas se van a sentir identificadas con los personajes’’, cerró Álvarez, invitando a adentrarse en las maravillas y las dudas de este alocado mundo.



Detrás de Alicia y el enigma...

n Escrita y dirigida por Gustavo Ariel Álvarez

n Presentado por* Había Una Vez Producciones Artísticas Integrales

n Jefa de producción: Fabiana Aizacorbe

n Producción ejecutiva: Sabrina Venditto

n Asistente de airección y Dirección de actores: Nahuel Quintana

n Director vocal: Bernabé Boshman

n Coreografías: Fabiana Aizcorbe.

n Segunda asistente de dirección: Alicia Bonifato

n Coach vocal: Juan Ignacio Melnik

n Asistente de coreografía: Franco Pacheco

nAsistente de producción: Sabrina Clermonts.



Los personajes misioneros de Alicia Elenco

(por orden de aparición)

Brisa Trevisan

Antonela Bernal

Ailén Rodríguez

Catalina Hobecker

Lara Noguera

Emily Samrsla

Jose López Raffa

Natalia Pérez Campos

Vanina Valerin

Matías Cantero

Camila Saucedo

Mateo Gutiérrez

Esequiel Benítez

Mikol Aizcorbe

César Rivero

Sofía Serantonio

Gimena Vázquez

Victoria Zabala