Nación analiza eliminar el PCR negativo para el tránsito vecinal fronterizo en los corredores seguros

jueves 04 de noviembre de 2021 | 14:33hs.

En el marco de la presentación del Plan Nacional contra el Dengue, que se realizó en Puerto Iguazú, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que se analiza la posibilidad que se elimine como requisito el pedido de PCR negativo para el Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) en los corredores seguros que están actualmente habilitados en Posadas, Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen.

La funcionaria, en diálogo con El Territorio, reconoció que "se vienen alivianando los requisitos de ingreso al país, ya que se quitó el test de antígeno y no se debe realizar cuarentena al arribar. Es algo paulatino que estamos haciendo, y ahora el próximo es con el PCR negativo, ya que hablamos de la posibilidad de darle una mirada especial a los corredores seguros y otra muy distinta es el tránsito vecinal fronterizo".

En esta línea, recordó que "el trabajo a partir de ahora es identificar a las personas que diariamente cruzan hacia ambos lados de la frontera y pensamos que tengan alguna identificación, debido a que este tipo de cruce es diferente a alguien que hace turismo. Hay que tener dos entiadades bien marcadas: por un lado el tránsito vecinal y por otro el corredor seguro".

Asimismo, en su visita a la ciudad de las Cataratas, Vizzotti destacó el avance del plan de vacunación contra la Covid-19 e insistió "en que las personas completen el esquema de vacunación ya que hay un número importante de gente que aún no lo hizo y sabiendo que hay un aumento de la variante Delta, es fundamental que se inoculen con ambas dosis".

Vizzotti estuvo en Iguazú lanzando una campaña contra el dengue. Foto: Norma Devechi.

Exigencia que desalienta el tránsito fronterizo

La funcionaria nacional recordó el diálogo que mantuvo con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien insistió en la eliminación de la exigencia del PCR negativo para agilizar el movimiento en los pasos fronterizos, por ejemplo, entre Posadas-Encarnación, Iguazú-Foz y Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira. Es que la exigencia del PCR negativo desalentó los cruces a la Argentina por Misiones ya que tanto en Brasil como en Paraguay los costos para afrontar el test son elevados.

"Los planteos que hacemos son claros, no podemos hablar de un corredor turístico en una zona que tiene un interés regional muy diferente a lo que son las características de otros países del mundo", expresó el gobernador en diálogo con este matutino. Y al mismo tiempo agregó: "Los que vienen de Foz de Iguazú lo hacen habitualmente hasta dos o tres veces por semana. Y ese turista no puede estar gastando cerca de 50.000 pesos en hisopados para venir, entonces se queda allá y el paso no cumple con el rol de corredor seguro".