Misionero se vio involucrado en una persecución con tiros en Brasil

sábado 16 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Un hombre oriundo de Bernardo de Irigoyen se vio involucrado en un procedimiento contra el contrabando de vinos en cercanías a la localidad brasileña Florianópolis, en el estado de Santa Catarina. Efectivos policiales lo detuvieron junto a otros tres hombres luego de una cinematográfica persecución que incluyó disparos.



Por el hecho fueron incautados dos vehículos. En uno, una Fiat Doblo, estaba el vino; y el otro, un Onix en el que iba el argentino y otros dos ocupantes, fue señalado como el coche de apoyo por los uniformados que participaron en el procedimiento.



Sin embargo, ayer el abogado de tres de los implicados señaló que ellos son inocentes y no tienen relación con la carga. Todos quedaron en libertad, a la espera de que la Justicia del vecino país avance con el caso. Al detalle, el letrado señaló que el irigoyense “iba a visitar a unos familiares”.



Según pudo reconstruir El Territorio en base a publicaciones periodísticas en el vecino país, los hechos ocurrieron el jueves por la mañana en la localidad de São João Batista, a unos 700 kilómetros de la frontera seca con Misiones y 80 de la metrópolis turística.



Todo empezó con el intercambio de informaciones de la Policía Militar local. Los uniformados fueron notificados que por medio de las cámaras en las rutas se habían identificado dos vehículos que se movilizaban en dirección a las playas con una carga, que hasta ese momento era desconocida, sospechosa.



Fue entonces cuando los efectivos montaron un retén en medio de la calzada, en el valle Río Tijucas, esperando a los automóviles. La situación hasta entonces se desarrollaba con normalidad, pero el conductor de la Fiat quiso evitar ser detenido, forzando así a una persecución que quedó registrada en varios videos de personas que pasaban eventualmente por el lugar.



Al ver los vehículos de la Policía interrumpiendo el tránsito la camioneta salió de la calzada a toda velocidad y circuló unos cuantos metros por la banquina para, luego de evitar el control, meterse nuevamente al asfalto. Los efectivos abrieron fuego contra el coche, que recibió impactos en las cubiertas y en la puerta, pero no hirió a nadie.



La camioneta finalmente se detuvo tras perder el control en una zanja y los uniformados hallaron en su interior una gran cantidad de vinos de origen argentino. El conductor fue identificado como una persona de Dionisio Cerqueira, ciudad brasileña que limita con Bernardo de Irigoyen, en el Norte de la provincia.



Del mismo lugar son los dos ocupantes que acompañaban al misionero en el Chevrolet Onix. Ambos vehículos y la carga fueron trasladados a sede policial junto con los implicados, quienes fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia Federal del vecino país.



La palabra y del abogado

“Inicialmente teníamos la información de que el Onix hacía de escolta, para ver si había alguna barrera policial adelante y el Fiat pudiera ir con más tranquilidad. Pero a partir de que el conductor del Fiat vio los patrulleros se inició una fuga, que fue cinematográfica, atravesando incluso sobre canteros”, detalló el Comandante Meyer, de la Policía Militar de São João Batista a la prensa local. Luego de dar detalles de la huida y detención de ese vehículo, el funcionario expresó que “la información que tenemos es que la práctica de la cuadrilla es reiteradamente practicada”. El valor de la carga, según trascendió durante la jornada de ayer, es de 80.000 reales.



En declaraciones al Portal Tri, el abogado de los cerqueirenses, Clederson Jardel Poersch, señaló que “los tres ocupantes del Onix fueron liberados enseguida por la Policía Federal, que llegó a la conclusión que no tenían ningún tipo de relación con los hechos. Los tres fueron escuchados como testigos y los liberaron”.



“En cuanto a la situación del argentino, él estaba yendo a visitar a unos familiares en Florianópolis. Es residente de Bernardo de Irigoyen y tiene parientes allá”, amplió. Señaló que el hombre tomó “uma carona”, que quiere decir que le estaban llevando de favor o que subió luego de hacer dedo.



De todas formas, el letrado aclaró que la situación de todos no es definitiva y las investigaciones pueden avanzar y señalarlos.

Un negocio que mueve millones

El comercio de vinos en la frontera seca tuvo un crecimiento exponencial luego del cierre de las fronteras. El producto es llevado de contrabando al vecino país, donde su precio se multiplica en reales. Los procedimientos de incautaciones de bebidas alcohólicas en Brasil se repiten



y sólo lo incautado en Dionísio Cerqueira, una de las dos ciudades limítrofes con Irigoyen en la frontera seca, representa el 24,6% del total en todo el país vecino. El vino, a su vez, representa el 90% de ese total.



Según fuentes oficiales de la Receita Federal, en el primer semestre de este año se incautaron 33.805.000 reales en bebidas etílicas en todo el país, de los cuales 8.340.000 de reales corresponden a operativos en Dionisio Cerqueira. El número general marca un crecimiento gigante respecto de los últimos años, ya que en todo 2020 se secuestró el equivalente a 38.993.675,43 de reales de este producto, en 2019, 34.630.900,85 y en 2018, 16.763.808,57. La bebida generalmente atraviesa la frontera y recorre unos 90 kilómetros hasta la localidad de Francisco Beltrao, donde es vendida casi siempre de forma online. Hay botellas que se ofrecen por más de 2.000 reales, algo así como 65.000 pesos al cambio que se maneja en el mercado informal.



Sin embargo, esto mostró una nueva ruta. Al igual que los langostinos, otro producto altamente contrabandeado, el vino iba a ser depositado en uno de los puntos turísticos más importantes de de Brasil.