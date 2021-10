Esteban Lamothe se separó definitivamente de Katia Szechtman

viernes 15 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Esteban Lamothe se habría separado de manera definitiva de Katia Szechtman, tras cuatro años de relación. Semanas atrás, en Intrusos dieron por confirmado esta ruptura, pero el protagonista de La 1-5/18 lo negó. Pero ahora, Rodrigo Lussich fue quien dio detalles de la distancia: “Él graba muchas horas y comenzaron los reclamos de por qué no se ven. Al unísono que se lo relacionaba con compañeras como Juli Bartolomé y Ángela Leiva”.

“Él dijo que no cree en la monogamia, que está en extinción. El problema es que la novia no acepta esta declaración”, agregó el conductor sobre las últimas declaraciones de Esteban Lamothe en Gente. “El detonante fue una prueba irrefutable, ya que dejaron de seguirse en redes. Lamothe no sigue más a Katia y ella tampoco”, cerró.