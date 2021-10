Rescatando la esencia de una época musical dorada

jueves 14 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Lo mejor de este amor es que no hay discursos. No me quiero acostumbrar a que todo ya no valga nada. Nunca fue como ayer, hoy será distinto. Esta piel se arrugó y queda el instinto, de pelearme con el sol aunque sepa que no gane nada, dicen las estrofas de Día insulso, la nueva canción de Gary Anadón que llega a tiempo para celebrar los 30 años de Divino Vicio, icónica banda misionera de los 90.

Como una polaroid renovada, el sábado a las 22 en el auditorio Montoya se sucederán imágenes que refresquen la época de cassettes, rock e inspiración.

Junto a Matías Fagun, Nicolás Troche y Jona Malvera, Gary revivirá los mejores sonidos de aquellas noches doradas para las bandas misioneras. Habrá invitados de lujo y también presentación de dos videoclips nuevos, el de la nueva canción Día insulso y el de Posadeña linda hecho con fotos de chicas con instrumentos musicales, que según Gary “tiene un mensaje subliminal”, que quizás devele.

Con la premisa de disfrutar a pleno la noche y rescatar la esencia perdida de la música, Anadón aseguró ‘‘lo que siempre busqué es conmover a la gente que me vaya a ver. Transmitir un mensaje sí, aunque no tengo partido político ni iglesia... no trato de convencer a nadie de nada, es lo que siento’’. ‘

‘Busco llegar a disfrutar cada vez más de lo que hago y compartir ese disfrute”, completó al afirmar que vendrán otros festejos por este nuevo aniversario.

Después de un año de mucho aislamiento y poco encuentro, Gary explicó que aprovechó el tiempo muerto para hacer muchas cosas para las que antes no encontraba tiempo como formarse más sobre programas de música, de sonidos, terminar algunas composiciones y armar sus videos o simplemente enaltecer las pequeñas cosas de la vida. Mientras consideró que en cierto sentido el mundo necesitó parar, ponderó el cultivo de la empatía, palabra muchas veces citada y menos practicada.

Más allá de este período atípico, el Gary de hoy se siente enormemente diferente al de hace 30 años. Un poco autopercibido como ‘dinosaurio’, sin perder el humor, consideró que “era otro mundo directamente, otra civilización otra cabeza, otro sentir, otro cuerpo. No hay punto de comparación, pero trato de rescatar todo lo de esa época’’.

Hits inolvidables como Parabrisas, Alfajor, Vicios se codearán con nuevas versiones y algunas sorpresas.

Debo irme antes de que empiece a aparecer esa sensación de nuevo. Como hacer para explicarte lo que fue, solo sé jugar mi juego, remarca el estribillo caprichoso de Día insulso, que con la simpleza de la guitarra y voz ya conquistó a muchos y se sostiene en la trinchera por defender la música con el sentir genuino.

“Si no tenés un sentimiento que te haga brotar la canción, no hagas nada hermano’’, reveló Gary.