Espíritu de libertad juvenil para romper con la estructuras

No estaba afiliado a ningún partido político, tenía amigos de uno y otro lado ideológico pero su muerte se justificó en que como comunista, operaba de espía ruso en tierra española. Aunque suene increíble, ridículo o indignante, le costó la vida. Poeta de vanguardia, denunció sí a la sociedad tradicional, patriarcal, violenta y misógina. Ese legado político se redescubre hasta hoy, en las reposiciones de, por ejemplo, La Casa de Bernarda Alba (1936) que sigue -en este nuevo siglo- exponiendo el pensamiento limitado.

‘‘Habla marica es un canto a la libertad, una defensa a todos aquellos que piensan distinto. Lo hemos vivido en carne propia con nuestra dictadura monstruosa. Habla fundamentalmente de la libertad. No lo mataron por homosexual, lo mataron por pensar y porque su cabeza pegaba en el mundo’’, arrancó explicando Pepe Cibrián Campoy sobre la obra en honor a Federico García Lorca que lo trajo por primera vez a Misiones.

En un universo que considera más deconstruido, Cibrián dice identificarse con los paradigmas de la nueva generación y pone la esperanza en los jóvenes.

‘‘La libertad hoy es lo que hacen los jóvenes, poder accionar con lo que tengas ganas, sin dañar a otro y con los costos que eso implica: que no te vaya bien económicamente y otros problemas que pueda haber porque hay una sanción de libertad. Entonces todas estas leyes que han surgido -matrimonio igualitario, Interrupción Voluntaria del Embarazo- están resquebrajando el sistema arcaico, de a poquito. Ya está por salir del huevo algo nuevo: los jóvenes. Estoy convencido van a hacer una Argentina que no veré’’, sentenció. En esa línea potenció que a pesar de que siempre hubo jóvenes pensantes, hoy la tecnología potencia las acciones y pueden mover el mundo e incluso ‘derribar gobiernos’, permite hablar en la ONU como lo hizo Greta Thunberg.

Para llegar a ese público que está muy metido dentro de las pantallas, Pepe detalló que su estrategia sigue siendo dar un fuerte golpe teatral, que llame la atención poderosamente.

‘‘Drácula fue un golpe porque fue la primera vez que se hizo en Argentina esa producción, gracias a Lectoure (Tito, productor), que respetó esa decisión mía permanente de trabajar con jóvenes desconocidos. Se hizo sin ninguna figura, eran 63 jóvenes. La figura es la obra, tiene que ser como en otras partes del mundo donde vas a ver El fantasma de la ópera y no sabés quien lo hace pero vas a ver El fantasma de la ópera’’, ejemplificó sobre la génesis de uno de sus mayores éxitos.

Encantado y sorprendido para bien con la imponente Posadas, recién pisó tierra roja y ya planifica volver el año que viene con Drácula. ‘‘Encontré una ciudad pujante, unos edificios, una costanera. Realmente somos un país increíble, surrealista, no valoramos lo que tenemos’’, ponderó al adelantar que aprovechará para conocer las famosas Cataratas.

‘‘Me sentí muy feliz, ya cuando bajaba del avión veía la cantidad de edificios, tan diferentes a otras capitales de provincia. Todo nuevo, acá no paran de hacer edificios como si no pasara nada malo en el país, parece otro país’’, alegó sin dejar de destacar que siempre lo renueva alejarse de la capital.

Con el asombro como premisa manifiesta, comparó su reacción de visitante con la que puede tener aquél que se anote en la masterclass que dará como extra a las dos funciones de Habla Marica.

‘‘Voy a dar una clase magistral, se supone que es para actores pero el que quiera puede accionar desde la danza, el canto, el texto, y el que no, puede venir a escuchar, preguntarme cosas, intercambiar opiniones. No tiene por qué ser solamente para el actor, puede que un médico haga una analogía con lo que le pasa a él y como a todos nos pasa lo mismo...podés descubrir algo nuevo satisfactorio’’, reflejó.

A tono con la actitud lorquiana, celebró la proliferación de obras independientes en distintos rincones de Argentina y el revival en general que viven hoy las artes y el reencuentro en sí, más allá de las políticas gubernamentales de turno.

‘‘La gira para mí, es un oxígeno realmente después de tanto tiempo donde yo no tuve la capacidad de escribir, de leer...más que de sufrir por la gente que se iba y de las barbaridades que sentí, no al principio de la pandemia pero sí luego, que estaban haciendo en el país’’, estimó y recordó indignado la indiferencia hacia los festejos en Olivos. ‘‘Se creen impunes pero no son tontos y se están dando cuenta de que la cosa arde. Yo no soy ni kirchnerista ni macrista, soy un hombre político porque he defendido mis ideas en el Congreso de Nación, porque he hablado, no me callo’’, marcó sobre su recordado discurso que dio origen a la obra que protagoniza íntegramente hoy. Y aludió a que en ese momento del debate por la ley de Matrimonio Igualitario en el Senado ‘‘quienes deberían hablar, no hablaron, salvo los militantes. Yo no soy militante por una cuestión de costumbre democrática, de mis padres exiliados que nunca volvieron a su tierra porque no quisieron volver, entonces eso lo tengo muy impregnado’’.

Tras el texto de 2010 sobre Lorca, volvió al Congreso en 2018 y esa vez hizo resonar su voz en el plenario de comiciones de Diputados para apoyar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Denunciando las políticas arcaicas de la Iglesia, se pronunció a favor de la ley, en contra de la muerte.

Por eso, como Lorca, sin colores políticos, hace política, sienta precedente, alza el grito y aporta su incisivo granito en las gradas o el escenario, para que poco a poco sus contemporáneos abracen la diversidad de los nuevos paradigmas y destierren epítetos hegemónicos de antaño.

No es fácil cambiar mapas mentales de la noche a la mañana, pero el teatro puede bien ser esa herramienta que plante la semilla que también resquebraje la estructura.

‘‘Creo que el teatro ha modificado, modifica y sana. El único problema del teatro es los costos de las entradas, sino la gente iría a rabiar’’, entendió enumerando las distintas aristas de la dramaturgia (comedia y tragedia), desde el entretenimiento griego a Brecht.

Y citando a Bertold una vez más en estas páginas, podemos dilucidar que la escuela de Cibrián que dejó entrever algunos ejes en Juana la Loca, el año pasado, hoy se despliega en la Tierra Colorada, no solo para descubrir sus maravillas e inspirarse sino también, martillar un poco la realidad. ‘‘Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles’’, reflejó Brecht marcando el rumbo de quienes como Pepe, están en constante espíritu evolutivo, mirando siempre hacia adelante y pateando el tablero. z

Para agendar

Viernes y sábado a las 21 en Sala Mandove Pedrozo (Beethoven 1762).Entradas en venta en Academia Talentos (Hungría 2879, Gimnasio San Basilio)Local Todo Re Suelto (Colón 1869) o Mercado Pago al 3764640864 (Gustavo Alvarez)