domingo 10 de octubre de 2021 | 6:03hs.

Para la destrozada familia Pereira, no existe consuelo. Sólo la Justicia puede calmar sus corazones y ante la elevación del juicio, piden una pena justa, entiendo esta como la prisión perpetua.



El hecho resulta imposible de olvidar, en especial para los familiares más cercanos, como sus padres y hermanos, quienes después de lo ocurrido, entraron en un estado de depresión, con varios problemas de salud, a consecuencia del dolor de la triple pérdida.



Sin lograr entender hasta ahora la razón por la que Silvio desató esa masacre, los familiares expresaron que no han podido seguir de cerca el proceso judicial. Ante la elevación del juicio El Territorio habló con ellos y fue la hermana de Raquel, Viviana, quien puso palabras y lágrimas a lo que significa para ellos llegar a esta instancia.



“En estos momentos le pido a Dios que salga el juicio, que se haga justicia porque lo que le pasó a ella no fue justo. Queremos que sea condenado a la triple cadena perpetua, porque fue por tres el dolor. No nos podemos recuperar, cuesta y duele mucho, esa falta está a cada instante”, solicitó.



Limitaciones económicas

En la voz y las lágrimas de Viviana se puede percibir su dolor, que también es pesar porque para ellos fue muy complicado ser parte del proceso: “Para mi familia es muy difícil ir al Juzgado, todo cuesta pero estamos confiando tanto en Dios que es grande”, repitió, señalando como siempre que también confían en el accionar de la Justicia.



“Mi mamá -Rosa Figueira- está destrozada, quiere estar frente a frente con Silvio y preguntarle por qué hizo eso. No es justo, ella está destruida como todos nosotros, que esperamos salga lo antes posible el juicio y una parte del sufrimiento se quede en la cárcel con ese tipo”, finalizó Pereira.

Va a juicio Silvio Mogarte, femicida que masacró a su ex pareja e hijos